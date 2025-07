Torna ‘Delitti’ su Sky Crime: 12 episodi restaurati raccontano i grandi casi della cronaca italiana. In onda ogni martedì dall’8 luglio.

Delitti è molto più di una docu-serie: è un affresco visivo della memoria italiana, un’operazione narrativa e culturale che torna dall’8 luglio su Sky Crime (ogni martedì alle 22:00) e in streaming su NOW, in una versione completamente restaurata.

Grazie a un attento lavoro sui materiali d’archivio, Delitti si ripresenta oggi in una veste estetica rinnovata. L’immagine guadagna profondità, le ricostruzioni acquistano densità cinematografica, e l’impatto visivo permette una fruizione quasi sensoriale della cronaca. È un lavoro che non si limita alla rimasterizzazione tecnica: è una forma di restauro culturale, che restituisce dignità narrativa a eventi troppo spesso piegati alla morbosità.

Negli episodi da 60 minuti ciascuno, la serie racconta alcuni dei casi più emblematici della cronaca nera italiana: il delitto di via Poma, la strage di Erba, Cogne, le Bestie di Satana, il Mostro di Foligno e altri eventi che hanno segnato l’immaginario collettivo. Testimonianze dirette, ricostruzioni sobrie e materiali d’epoca si intrecciano per restituire complessità e umanità, senza spettacolarizzazione.

A vent’anni dalla prima messa in onda, Delitti resta un punto di riferimento del genere true crime in Italia. La sua forza risiede nel linguaggio documentaristico asciutto, nella cura del montaggio, nella capacità di osservare più che spiegare. Con questa nuova edizione, la serie si fa oggetto visivo d’autore, tra memoria storica e impatto estetico.

Un’occasione per rileggere la cronaca con occhi nuovi. E per capire quanto il modo in cui raccontiamo un delitto possa diventare, a suo modo, un atto di cultura.