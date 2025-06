Lunedì 30 giugno 2025 alle 21:15 Sky Arte propone il documentario sulla storia dell’Ecce Homo ritrovato a Madrid, in streaming su NOW e on demand.

Lunedì 30 giugno 2025 alle 21:15, Sky Arte trasmette in prima visione Il Caravaggio Perduto, documentario diretto da Alvaro Longoria che narra l’incredibile riscoperta dell’Ecce Homo – Cristo coronato di spine. Ritrovato nel 2021 in un catalogo d’asta a Madrid, attribuito inizialmente alla cerchia di Jusepe de Ribera con una stima di 1500 euro, il dipinto ha catturato l’attenzione di studiosi che ne hanno riconosciuto la mano di Caravaggio, bloccandone la vendita. Dichiarato bene di interesse nazionale dalla Spagna, è stato acquistato da un collezionista e fino al 6 luglio è in mostra a Palazzo Barberini a Roma.

La storia inizia nella primavera 2021, quando l’Ecce Homo, raffigurante Cristo coronato di spine con Ponzio Pilato e un soldato, emerge da un’asta a Madrid. Per anni, l’opera era rimasta appesa nel soggiorno della famiglia Pérez De Castro, ignorata come un semplice arredo. La svolta arriva quando esperti identificano il tipico chiaroscuro caravaggesco, portando allo stop della vendita e al suo riconoscimento come capolavoro.

Caravaggio perduto

Il documentario, prodotto da Morena Films, Mediapro, Estrategia Audiovisual e Fandango, segue per tre anni il percorso del dipinto: dal restauro al Museo del Prado fino all’esposizione romana. È un viaggio che illumina il mondo dei “dormienti”, opere di valore nascosto, e celebra il ritorno di un tesoro artistico.

Guidato dal mercante d’arte Jorge Coll, il film intreccia interviste e immagini esclusive. Andrea Lullo, esperto chiamato per l’autenticazione, e Filippo Benappi raccontano le fasi della vendita. Mentre Andrea Cipriani, responsabile del restauro, rivela i dettagli tecnici del recupero. Maria Cristina Terzaghi, storica dell’arte di Roma Tre e prima a riconoscerne l’autenticità, aggiunge un’analisi profonda. Il documentario non si limita all’Ecce Homo, ma esplora altri casi di opere riscoperte, offrendo uno sguardo unico sul patrimonio artistico mondiale.

In prima serata il 30 giugno su Sky Arte (canale 120/400), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Michelangelo Merisi detto Caravaggio, Ecce Homo, olio su tela 111x 86 cm. Credit: Icon Trust da Ufficio Stampa