Il 26 giugno 2025 su Sky Arte e NOW ultimo episodio della serie ‘The Square 5. All You Can Art’. Protagonista Yuri Ancarani: la clip video.

Giovedì 26 giugno 2025 alle 20:40, The Square 5. All You Can Art si conclcude con il tredicesimo in onda su Sky Arte e in streaming su NOW. Al centro, l’incontro con Yuri Ancarani che Nicolas Ballario incontra nella sua casa di Ravenna. Artista tra cinema e contemporaneità, Ancarani cattura il reale – da cave di marmo a riti haitiani – con troupe leggere, privilegiando suono e silenzio. Autodefinitosi antropologo autodidatta, cerca “una miccia” per lo spettatore.

L’incontro culmina con una proiezione al Cinema Mariani, offrendo uno sguardo intimo sul suo processo creativo. Ma l’episodio porta anche a Roma, in particolare alla mostra Poemi dalla terra nera di Wangechi Mutu. Alla Galleria Borghese l’artista fonde sculture organiche con i capolavori classici, riscrivendo miti in chiave moderna. E ancora, tappa a Bergamo per la Biennale delle Orobie della GAMeC, con il percorso Seasons di Maurizio Cattelan, che esplora la provincia bergamasca con uno sguardo innovativo.

Si chiude con Teatri in luce al Teatro San Ferdinando di Napoli, guidato da Roberto Andò, che ne racconta la storia da teatro minore a tempio di Eduardo De Filippo post-guerra, incarnando la teatralità partenopea. La puntata del 26 giugno conclude la programmazione di The Square 5, serie realizzata in collaborazione con la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e con il MAXXI – Museo delle arti del XXI secolo.

Immagini da Ufficio Stampa