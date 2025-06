Dal 19 giugno su HISTORY Channel e NOW la serie in tre episodi dedicata ai misteri architettonici dell’Antico Egitto.

Dal 19 giugno 2025, ogni giovedì alle 22:15, va in onda A caccia di misteri: Missione Egitto, in prima visione assoluta su HISTORY Channel (canali 118 e 409) e in streaming su NOW. Protagonista è l’attore britannico Bradley Walsh, noto per The Chase e Doctor Who, che intraprende il suo primo viaggio in Egitto per esplorare teorie affascinanti sulle meraviglie architettoniche dell’antichità, dalle piramidi alla Sfinge.

Gli episodi

L’itinerario tra i misteri del mondo antico si sonda come segue:

La serie apre il 19 giugno con Scritto nelle stelle, in cui Walsh visita la Piramide a gradoni di Djoser, la Piramide Romboidale e quella Rossa, analizzando teorie non convenzionali sull’allineamento astronomico e possibili influenze aliene nella loro costruzione.

Il secondo episodio, L’enigma della Sfinge ( 26 giugno ), si concentra sulla Sfinge, il Serapeum di Saqqara e i templi di Dendera e Karnak, esplorando connessioni con energie cosmiche.

), si concentra sulla Sfinge, il Serapeum di Saqqara e i templi di Dendera e Karnak, esplorando connessioni con energie cosmiche. L’ultimo, Alla ricerca del Re Bambino (3 luglio), indaga il regno di Tutankhamon nella Valle dei Re, affrontando misteri su Akhenaton, Horemheb e le tecniche di trasporto dei blocchi di pietra.

In quest’avventura, Walsh è affiancato dagli egittologi Meredith Brand e Arto Belekdanian e dallo storico Tony McMahon, che bilanciano con rigore scientifico le sue ipotesi alternative. Perfetta per l’estate 2025, la serie attira curiosi e amanti della storia, con un format accessibile e intrigante.