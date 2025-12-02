Dopo il sold out nel Regno Unito, lo show che celebra i successi del K-pop sarà a Milano per un’unica data il 25 aprile 2026.

Dopo il sold out delle date britanniche a Dublino, Cork e Belfast, K-POP FOREVER!, il mega show che celebra la rivoluzione del K-pop attraverso i suoi brani più iconici, arriva in Italia per un’unica imperdibile data. L’appuntamento, prodotto da VignaPR e Vivo Concerti, è fissato per sabato 25 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano, e offrirà al pubblico la possibilità di cantare a squarciagola le canzoni che hanno segnato la storia del genere più amato del mondo.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 12:00, mentre la vendita nei punti autorizzati partirà martedì 9 dicembre 2025 alle ore 12:00.

Lo show ispirato a K-POP Demon Hunters

Ispirato a K-POP Demon Hunters, il film più visto di sempre su Netflix, K-POP FOREVER! ripercorre l’ascesa globale del K-pop, fenomeno culturale nato in Corea del Sud e capace di trasformarsi in un linguaggio universale. Pensato come un grande family show, lo spettacolo riunisce fan di tutte le età in un viaggio musicale che attraversa i brani più iconici della scena coreana.

Dalle canzoni che hanno reso i BTS una delle boy band più influenti del pianeta al carisma esplosivo delle Blackpink, passando per le coreografie delle Twice, la sensibilità romantica di Melomance, l’energia delle Huntr/X e il pop vivace dei Saja Boys, protagoniste proprio del film K-POP Demon Hunters. Oltre un’ora e mezza di musica, performance e adrenalina celebrano i successi che hanno definito l’identità globale del K-pop.

Una produzione spettacolare: cosa aspettarsi dal live

Pensato per le grandi arene, K-POP FOREVER! porta in tournée una delle produzioni internazionali più spettacolari mai realizzate in Europa per un evento interamente dedicato al K-pop: scenografie monumentali, schermi LED di ultima generazione, visual ad alto impatto, effetti speciali e un team di ballerini, cantanti e performer che richiamano l’estetica e la potenza visiva delle superstar coreane. Un’esperienza immersiva e travolgente, nata per essere vissuta e condivisa.