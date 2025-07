Louis Vuitton sceglie Felix dei Stray Kids per disegnare il bracciale Silver Lockit in edizione limitata a sostegno di UNICEF.

Louis Vuitton lancia un’esclusiva edizione limitata del bracciale Silver Lockit, disegnata da Felix, superstar del K-Pop e Ambassador della Maison, a sostegno della partnership Louis Vuitton for UNICEF. La collezione, realizzata in argento riciclato certificato, include un bracciale (in versione con catena o cordino in giallo, blu, rosa e nero), un ciondolo con catena lunga e un orecchino. Tutti caratterizzati da un lucchetto in miniatura inciso con un cuore blu, firma distintiva di Felix, e la parola “DREAM”.

Il Silver Lockit, ispirato al lucchetto della storica borsa Steamer del 1901, unisce l’eredità di Louis Vuitton al messaggio universale di Felix. Il design, sobrio ma carico di significato, invita infatti a riflettere sul potenziale dei bambini e sull’importanza di proteggerli, rendendo ogni pezzo un simbolo di connessione e speranza.

“Il messaggio principale della collezione è connettere le persone. Abbiamo disegnato un cuore, ispirato al modo in cui disegno i cuori per i fan. Abbiamo aggiunto la parala ‘DREAM’ sul lato, per rappresentare le aspirazioni condivise che ci uniscono ai nostri fan. Credo che il Silver Lockit catturi perfettamente l’essenza dell’amore”. Così, Felix degli Stray Kids a proposito della collaborazione.

Immagine da Ufficio Stampa

La collezione e la partnership con UNICEF

Realizzata con materiali sostenibili, come l’argento riciclato, riflette l’impegno di Louis Vuitton verso la responsabilità sociale e ambientale. Ogni pezzo, dal bracciale al ciondolo, è un invito a sostenere una causa globale, trasformando un accessorio di lusso in un gesto di solidarietà. L’aggiunta di colori vivaci e la versatilità dei design rendono poi la collezione accessibile e attraente per un pubblico giovane e internazionale.

Dal 2016, Louis Vuitton collabora con UNICEF per sostenere i bambini più vulnerabili, raccogliendo finora oltre 24 milioni di dollari attraverso le vendite del Silver Lockit. Nel 2024, i fondi hanno supportato programmi in Madagascar, Guatemala, Haiti e Vietnam, promuovendo i diritti dei più piccoli. Per ogni bracciale con cordino o orecchino venduto, Louis Vuitton dona 100 dollari a UNICEF, mentre per il bracciale in argento o il ciondolo la donazione è di 200 dollari.

Una collaborazione, dunque, che si distingue per il suo impegno a sensibilizzare l’opinione pubblica e garantire protezione e opportunità ai bambini.

Immagini da Ufficio Stampa