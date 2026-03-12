Uno studio internazionale rivela un dato sorprendente: l’Italia è il Paese europeo con il più alto tasso di partecipazione di giovani ai concerti di musica classica nell’ultimo anno.

Negli ultimi anni si è parlato molto della difficoltà della musica classica nel dialogare con le nuove generazioni. Eppure i dati raccontano una storia diversa. Secondo il rapporto Classical Pulse 2026, l’Italia è oggi il Paese europeo con il più alto tasso di partecipazione di Gen Z e Millennials ai concerti di musica classica nell’ultimo anno.

Il dato emerge dalla prima analisi internazionale realizzata da Candlelight, la serie di concerti curata dalla piattaforma culturale Fever, che ha analizzato le abitudini di oltre 8.000 persone in dieci Paesi. Lo studio esplora motivazioni, ostacoli e nuove modalità di fruizione del repertorio classico in un pubblico sempre più diversificato.

L’Italia prima in Europa per la partecipazione giovanile

In Italia il 57% della popolazione ha assistito almeno una volta nella vita a un concerto di musica classica. A sorprendere è soprattutto la partecipazione delle nuove generazioni: il 96% degli italiani under 45 dichiara di aver preso parte a un concerto nell’ultimo anno, il dato più alto registrato in Europa.

Numeri simili si trovano solo in America Latina, con il 95% in Messico e il 96% in Brasile, segno di un interesse crescente verso il repertorio classico anche tra pubblici tradizionalmente considerati lontani da questo linguaggio musicale.

Il coinvolgimento non riguarda però solo i più giovani. Anche le fasce d’età più mature mostrano livelli molto alti di partecipazione: il gruppo 45-54 anni registra un tasso dell’89%, uno dei più alti a livello globale. I Boomer italiani arrivano invece al 77%, secondi solo alla Francia.

Un legame personale con la musica classica

Oltre alla semplice partecipazione agli eventi, molti italiani dichiarano di avere un rapporto diretto con questo genere musicale. Il 45% afferma di essere legato alla musica classica in modo personale, come studente, insegnante, musicista dilettante o professionista, oppure attraverso relazioni familiari o sociali.

Tra coloro che manifestano interesse, il 28% ascolta musica classica regolarmente, mentre il 49% lo fa occasionalmente, confermando un rapporto diffuso ma spesso informale con questo repertorio.

Le barriere che frenano il pubblico

Nonostante il forte interesse, restano ancora alcune barriere che limitano la partecipazione. Il 29% di chi non ha mai assistito a un concerto dichiara semplicemente di non essere attratto dal genere. Seguono problemi legati all’accessibilità: il 23% segnala la mancanza di eventi nelle vicinanze, mentre il 21% cita il costo dei biglietti.

Anche la percezione culturale gioca un ruolo importante. Il 23% degli intervistati ritiene di non avere le competenze necessarie per apprezzare un concerto, mentre altri considerano questi eventi troppo formali (16%), troppo lunghi (15%) o semplicemente difficili da condividere socialmente, non avendo qualcuno con cui andarci.

Il futuro passa dall’esperienza

Se le sale da concerto restano il luogo tradizionale della musica classica, lo studio evidenzia anche un crescente interesse verso nuove modalità di fruizione. Il 30% degli italiani apprezza concerti in location insolite, come musei, monumenti storici o hotel: il dato più alto registrato a livello globale. Anche gli effetti visivi (24%) e le contaminazioni tra generi musicali (21%) sono elementi considerati positivamente dal pubblico.

Questi numeri suggeriscono che il futuro della musica classica non riguarderà solo il repertorio, ma anche il modo in cui l’esperienza viene costruita: ambienti suggestivi, format immersivi e nuove forme di narrazione capaci di avvicinare il genere a pubblici sempre più ampi.

In questo scenario, la musica classica sembra dunque vivere una nuova fase di trasformazione, sostenuta da un pubblico giovane, digitale e curioso di esplorare il patrimonio musicale attraverso linguaggi contemporanei.