La celebre app di riconoscimento musicale integra la sua tecnologia in ChatGPT: basta digitare un prompt per scoprire quale brano sta suonando.

Shazam, una delle applicazioni più utilizzate al mondo per il riconoscimento musicale, arriva su ChatGPT. La nuova integrazione permette agli utenti di identificare una canzone direttamente all’interno del chatbot, senza dover passare da un’app all’altra.

A partire da oggi, chi utilizza ChatGPT può semplicemente digitare un prompt come Shazam, che canzone è questa? oppure Shazam, cosa sta suonando? per attivare la tecnologia di riconoscimento musicale.

Il sistema identifica il brano in pochi secondi e mostra nella conversazione il risultato, accompagnato dalla copertina del singolo e da un’anteprima audio.

La tecnologia di Shazam dentro ChatGPT

Con questa integrazione, ChatGPT incorpora la stessa tecnologia di riconoscimento musicale che ha reso Shazam una delle app più popolari nel mondo della musica digitale.

Il funzionamento rimane estremamente semplice: basta iniziare il prompt con la parola Shazam per attivare automaticamente il servizio. In pochi istanti il sistema analizza il suono e restituisce il titolo del brano e l’artista.

L’esperienza è progettata per essere fluida e immediata, permettendo agli utenti di scoprire nuova musica senza interrompere la conversazione.

Un ponte tra IA e scoperta musicale

L’arrivo di Shazam su ChatGPT segna un nuovo passo nell’integrazione tra intelligenza artificiale e servizi musicali. Il chatbot diventa così anche uno strumento per la scoperta di nuovi brani, ampliando le funzioni oltre la semplice conversazione.

Se l’app Shazam è già installata sul dispositivo, le canzoni identificate tramite ChatGPT possono essere salvate direttamente nella Libreria Shazam, sincronizzando le scoperte tra le diverse piattaforme.

Disponibile su iOS, Android e web

La funzione viene distribuita a livello globale e sarà disponibile su iOS, Android e web, ovunque sia accessibile ChatGPT.

Per milioni di utenti abituati a utilizzare Shazam per identificare un brano ascoltato per strada, in un film o alla radio, l’esperienza diventa ora ancora più immediata: basta aprire una conversazione con ChatGPT e chiedere semplicemente quale canzone sta suonando.