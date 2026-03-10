La Chiesa Rossa di Milano, illuminata dall’installazione di Dan Flavin, ospita il 24 marzo 2026 “Nexus”, concerto del percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi promosso da Fondazione Prada.

Il 24 marzo 2026 la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa a Milano diventa il teatro sonoro di Nexus, performance musicale del percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi promossa da Fondazione Prada in collaborazione con Threes. L’appuntamento è fissato alle ore 21:15 e propone dal vivo una selezione di brani tratti dall’omonimo album pubblicato nel 2025.

La chiesa progettata da Giovanni Muzio nel 1932 ospita dal 1997 l’installazione luminosa Untitled di Dan Flavin, realizzata da Fondazione Prada con Dia Center for the Arts di New York e Dan Flavin Estate. La successione cromatica dei neon, che attraversa navata, transetto e abside, trasforma lo spazio in un ambiente immersivo dove luce e suono si intrecciano durante il concerto di Mortazavi.

Il linguaggio percussivo di Mohammad Reza Mortazavi

Riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali interpreti di tombak e daf, tamburi tradizionali persiani, Mortazavi ha rivoluzionato questi strumenti creando trenta nuove tecniche di percussione. La sua ricerca unisce le radici della musica persiana a un approccio contemporaneo fondato su sperimentazione ritmica, improvvisazione e rigore tecnico, in dialogo con contesti architettonici e acustici sempre diversi.

In Nexus, registrato a Berlino, il musicista introduce per la prima volta l’uso della voce, nuovi effetti e trattamenti acustici che ampliano la gamma espressiva del suo lavoro. I brani scelti per la serata milanese proseguono un percorso incentrato su ritmo, risonanza e trasformazione, sviluppando strutture ipnotiche e dinamiche in continua evoluzione.

Come racconta lo stesso Mortazavi, Nexus nasce come un viaggio interiore in cui idee di connessione, influenza reciproca e mutamento si riflettono nel suono. Nei momenti in cui il suo modo di suonare oscilla tra liberazione e concentrazione, la musica diventa una guida verso un luogo in cui tutto appare interconnesso e ogni incontro genera una trasformazione profonda e nuova.

Luce, spazio e suono nella Chiesa Rossa

La collaborazione tra Fondazione Prada e Threes, giunta alla settima edizione, intreccia sperimentazione sonora e ricerca spaziale e visiva. Dal 2017 la Chiesa Rossa ha ospitato concerti e performance di artisti come William Basinski, Charlemagne Palestine, Ellen Arkbro, Arvo Pärt, Maria Horn, FUJI|||||||||||TA, Marta De Pascalis, Tashi Wada con Julia Holter, Laraaji e Kali Malone, costruendo un programma che valorizza l’interazione tra pratiche musicali radicali e l’intervento site-specific di Dan Flavin.

L’opera Untitled, in luce verde, blu, rosa, dorata e ultravioletta, attraversa l’intero volume della chiesa suggerendo una progressione che va dalla notte al giorno. In questo contesto, il set percussivo di Mortazavi si innesta su una scenografia luminosa essenziale, in linea con il vocabolario ridotto di forma e colore che caratterizza il lavoro dell’artista minimalista americano.

Il concerto “Nexus” di Mohammad Reza Mortazavi si svolge nella Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, in Via Neera 24 a Milano. I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma DICE al link https://link.dice.fm/p1304a200de3, nel segno di un progetto che continua a mettere in relazione musica sperimentale, architettura sacra e arte contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa