Il 27 febbraio a Palazzo Raimondi la terza edizione del Premio ADUIM, tra ricerca musicologica, nuove pubblicazioni e il concerto del Quartetto Goldberg.

Il 27 febbraio 2026 il quattrocentesco Palazzo Raimondi di Cremona ospita la terza edizione del Premio ADUIM. L’appuntamento annuale promosso dall’Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica (ADUIM) è divenuto negli anni un osservatorio privilegiato sulla ricerca musicologica nel nostro Paese.

Nato nel 2024 su iniziativa dell’associazione – attiva dal 1994 nella promozione delle discipline musicali all’interno dell’università italiana – il Premio ADUIM riconosce le produzioni di particolare valore in cui ricerca, analisi e riflessione critica si traducono in strumenti di conoscenza condivisa. Un progetto che ribadisce la centralità della musica classica non come repertorio cristallizzato, ma come patrimonio vivo, in continuo dialogo con il presente.

Il premio raddoppia

A partire da questa edizione il Premio introduce una novità. Accanto al riconoscimento per produzioni musicali direttamente connesse alla ricerca musicologica, viene infatti istituita una categoria dedicata alle migliori pubblicazioni scientifiche del biennio precedente. Le due sezioni si alterneranno annualmente, con l’obiettivo di valorizzare le diverse forme attraverso cui la ricerca musicale prende forma e voce.

Per l’edizione 2025 il Premio ADUIM è stato assegnato a due pubblicazioni scientifiche che si sono distinte per originalità metodologica e rilievo internazionale. La monografia Recording Voices. Archeologia fonografica dell’Opera (1887–1948) di Daniele Palma è stata premiata per l’approccio innovativo che intreccia vocologia, studi sulla fonografia e archeologia mediale, ridefinendo lo studio della voce registrata.

Il saggio di Francesco Fontanelli, The Movement Plans for the Quartet Op. 127 and the Backstage of Beethoven’s Late Style, pubblicato su The Beethoven Journal, è stato riconosciuto per la profondità dell’analisi dedicata alla fase tarda della produzione beethoveniana, mettendo in luce processi creativi e strategie compositive.

Il programma della giornata

La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 18.30 e sarà moderata dal Presidente ADUIM Luca Aversano (Università Roma Tre) e dalla Vicepresidente Donatella Restani (Università di Bologna), che consegneranno i premi.

Il pomeriggio si aprirà alle 14.30 con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Pavia Alessandro Reali, del Direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali Daniele Sabaino e dello stesso Luca Aversano.

Seguirà una prima tavola rotonda dedicata allo stato e alle prospettive della ricerca musicologica italiana nel contesto internazionale. Sarà moderata da Michela Garda e Maria Rosa De Luca. Una seconda tavola rotonda affronterà invece il tema dei dottorati in discipline musicali con la moderazione di Pietro Cavallotti e Anna Tedesco, aprendo un confronto sui modelli formativi e sulle trasformazioni dell’alta formazione musicale.

Il concerto finale

A chiudere la giornata sarà l’esibizione del Quartetto Goldberg, formato da giovani musicisti della Fondazione Stauffer (ai violini Jingzhi Zhang e Giacomo Lucato, alla viola Matilde Simionato e al violoncello Martino Simionato). Il programma, intitolato Equilibri in Metamorfosi, propone il Quartetto op. 76 n. 2 Le Quinte di Haydn, i Cinque pezzi per quartetto d’archi di Schulhoff e il Quartetto op. 44 n. 2 di Mendelssohn.

Un osservatorio sulla musicologia contemporanea

Il Premio ADUIM si conferma così un punto di riferimento per la comunità accademica e per il dibattito culturale più ampio. È capace di intercettare le trasformazioni del pensiero musicale e di valorizzare quei contributi che rinnovano lo studio, l’interpretazione e la trasmissione del patrimonio musicale.

La giuria è composta da Dinko Fabris (Università della Basilicata), Serena Facci (Università di Roma Tor Vergata), Michela Garda (Università di Pavia-Cremona), Giovanni Giuriati (Sapienza Università di Roma, presidente), Nicoletta Guidobaldi (Università di Bologna), Raffaele Mellace (Università di Genova) e Graziella Seminara (Università di Catania).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Informazioni, bando e regolamento sono disponibili sul sito ufficiale dell’ADUIM.

Foto: Valentina Sensi via HF4