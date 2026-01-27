Locandine misteriose e un ledwall con una data accendono l’hype: il pop anni ’90 riemerge nel cuore della città.

Milano si è svegliata tappezzata di locandine su cui spiccano, stampate bianco su nero, alcuni titoli a caratteri maiuscoli. Parole che hanno immediatamente acceso la memoria e riportato agli Anni Novanta. Vi dicono niente Waterfalls, No Scrubs e Creep? A completare il puzzle, un grande ledwall in via Ripamonti con una sola indicazione: 15 giugno 2026. Nessun logo, nessuna spiegazione. Solo indizi. Ma cosa significano?

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Ai fan sono bastate quelle semplici parole per collegare i puntini e ricondurre tutto a un solo nome: le TLC stanno tornando. Il gruppo R&B sembra, infatti, pronto a riaffacciarsi al mercato e per annunciarlo ha scelto la scena urbana recuperando tre canzoni diventate simbolo di autodeterminazione, libertà e rifiuto degli stereotipi.

Tionne “T-Boz” Watkins, Lisa “Left Eye” Lopes – scomparsa prematuramente – e Rozonda “Chilli” Thomas hanno ridefinito l’immaginario dell’R&B femminile, con un linguaggio che andava oltre la musica. Era estetica ed empowerment con un impatto comunicativo dalla forza allora inedita.

Con oltre 65 milioni di dischi e singoli venduti e quattro Grammy Awards, il trio è diventato un punto di riferimento globale. Ecco, allora, riemergere No Scrubs, inno all’autostima, Waterfalls con i suoi temi sociali e Creep che ha riscritto i codici dell’R&B sensuale.

LEGGI ANCHE: — ‘Pole to Pole’, il racconto visivo degli estremi secondo Tom Williams

Oggi, quelle stesse parole ricompaiono sui muri di Milano come segnali criptici ma potentissimi, dimostrando quanto l’eredità delle TLC sia ancora viva nell’immaginario contemporaneo. Cosa accadrà il 15 giugno 2026 non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma una cosa è certa: quando la città parla attraverso la musica, la cultura pop risponde.

Immagini da Ufficio Stampa