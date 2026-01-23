Tra visual immersivi, atmosfere lo-fi e canzoni che parlano di identità e fragilità, il nuovo album di Louis Tomlinson segna il momento più consapevole e intimo della sua carriera solista.

Venerdì 23 gennaio è uscito How Did I Get Here?, il terzo album di Louis Tomlinson, un progetto che segna una svolta nel suo percorso personale e creativo. Dopo le prime anticipazioni con Lemonade e Palaces, e il nuovo singolo Imposter, il disco si presenta come un mix di introspezione, sonorità pop costruite con cura e immagini che riflettono un artista in piena conquista della sua identità.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Louis Tomlinson al Milano Summer Festival: le foto del live del 3 settembre

Un viaggio sonoro che si apre con Lemonade

Il primo singolo, Lemonade, ha inaugurato l’era di questo album con un sound che fonde psichedelia pop, funk rock e una spinta energica. La canzone si apre come un invito a entrare in un mondo sonoro più luminoso e ricco di texture organiche, riflettendo la volontà di Louis di rinnovarsi senza tradire le sue radici.

Il videoclip – con immagini vivide, movimenti dinamici e un’estetica che mescola reale e onirico – fa da perfetto ponte visivo tra il mondo interiore dell’artista e la sua musica, sottolineando il carattere emotivo ma spensierato della traccia.

Tra energia e riflessione: Palaces

Palaces, secondo singolo estratto, è stato spesso definito dallo stesso Louis come uno dei suoi brani preferiti del disco. Il pezzo si muove su ritmi indie rock con una base melodica che incarna un equilibrio tra energia contagiosa e introspezione profonda.

Il testo gioca con immagini poetiche – i palazzi della mente – e racconta un paesaggio emotivo sospeso tra memoria, casa e identità personale. Il brano riesce a essere intimo senza essere intimista, facendo emergere riflessioni profonde attraverso un pop coinvolgente.

Imposter: la confessione più nuda dell’album

Tra tutti i brani, Imposter si distingue per la sua vulnerabilità esplicita: una canzone che affronta la sindrome dell’impostore, ovvero il sentirsi sempre non all’altezza delle aspettative – personali o altrui – anche quando si è raggiunto tutto.

Louis l’ha scritta in Costa Rica, immerso nella natura – un contesto che ha fortemente influenzato l’intero album – e la definisce uno dei momenti più melodici del disco. Il video ufficiale, pubblicato in contemporanea con il singolo, mette in scena un’estetica sospesa, giocata sulla luce e sul frame minimalista, che riflette perfettamente l’atmosfera emotiva della traccia.

Altri momenti da ascoltare: On Fire, Sunflowers, Lucid

Oltre ai singoli, How Did I Get Here? propone una tracklist coerente e variegata. On Fire esplora ritmi più accesi e un pop nervoso, capace di trasmettere energia immediata. Sunflowers emerge come una ballata colorata e calda, metafora di luce interiore e nostalgia. Lucid chiude l’album con un tono più riflessivo e contemplativo, lasciando all’ascoltatore spazio per un ultimo sguardo nel mondo emotivo di Louis.

Queste tracce costruiscono un album che oscilla tra momenti di forza e momenti di dolcezza, sempre con una scrittura attenta e piena di dettagli visivi, melodici e testuali che vanno al di là della semplice sequenza di canzoni.

Estetica visiva ed esperienza immersiva

Non è un caso che il progetto sia accompagnato da un evento speciale il 25 gennaio al The Outernet di Londra, dove How Did I Get Here? The Experience offrirà un percorso visivo immersivo con visualiser in larga scala e merchandise esclusivo.

L’estetica visiva dell’era – dalla cover ai poster promozionali, fino ai video musicali – gioca un ruolo fondamentale nel raccontare un artista in dialogo con se stesso, con la propria immagine e con chi lo ascolta.

Singolarità artistica e ricezione

How Did I Get Here? è stato definito dalla critica come un lavoro luminoso, personale e ricco di sfumature, segnando un percorso in cui Louis si concede di essere vulnerabile senza rinunciare alla forza melodica che lo ha reso un performer apprezzato in tutto il mondo.

Louis porterà How Did I Get Here? live anche in Italia con due date imperdibili:

9 aprile – Bologna, Unipol Arena

10 aprile – Milano, Unipol Forum

I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, con Radio KissKiss come radio partner dei live.

How Did I Get Here? non è solo un album: è un viaggio visivo e sonoro nella mente di un artista che si scopre, si mette a nudo e ridefinisce se stesso. In un panorama pop spesso superficiale, Louis Tomlinson consegna un progetto che trova equilibrio tra vulnerabilità emotiva, energia melodica e immaginario estetico coerente, segnando una delle tappe più sincere della sua carriera.