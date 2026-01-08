Quattro concerti nella Basilica di San Vitale per un percorso musicale che è da leggere nella sua interezza

Si è chiusa il 21 dicembre 2025 Note di Luce – Suoni per il tempo della meraviglia, la rassegna musicale promossa dall’Associazione Culturale E45 e sostenuta dal Municipio I Roma Centro, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Un progetto che ha saputo coniugare valorizzazione del patrimonio, qualità artistica e accessibilità culturale.

Ospitata nella Basilica paleocristiana di San Vitale, la rassegna ha proposto quattro concerti nel periodo dell’Avvento, costruiti come un percorso unitario piuttosto che come eventi isolati. La direzione artistica di Emanuele Stracchi ha guidato un programma capace di attraversare epoche e linguaggi musicali, mantenendo come filo conduttore la dimensione contemplativa dell’ascolto.

Elemento centrale del progetto è stato il rapporto tra musica e spazio: la basilica non come semplice contenitore, ma come parte attiva dell’esperienza sonora. L’ingresso gratuito ha rappresentato una scelta strategica e culturale, favorendo la partecipazione della comunità e rafforzando il ruolo della musica come strumento di coesione.

Con Note di Luce, E45 conferma una linea progettuale orientata alla produzione culturale di qualità, capace di attivare luoghi storici e generare valore pubblico attraverso pratiche artistiche accessibili, sostenibili e radicate nel territorio.