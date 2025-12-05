La sesta edizione del Concerto con i Poveri porta in Aula Paolo VI Michael Bublé, Mons. Frisina e Serena Autieri, in un evento che unisce musica, fede e solidarietà.

Sabato 6 dicembre 2025, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, si terrà la sesta edizione del Concerto con i Poveri, alla presenza di Sua Santità Papa Leone XIV. L’appuntamento, gratuito, rinnova la sua missione originaria: unire bellezza artistica, fede e solidarietà attraverso la musica.



Per la prima volta dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV parteciperà a un concerto pubblico in Aula Paolo VI e, per la prima volta in assoluto, un Pontefice presenzierà a un’edizione del Concerto con i Poveri: un gesto che conferisce all’iniziativa un valore simbolico e pastorale senza precedenti.

Concerto con i Poveri 2025: Michael Bublé protagonista in Aula Paolo VI

Michael Bublé sarà l’ospite d’onore di questa edizione, accompagnato da parte della sua band e dalle formazioni guidate dal M° Mons. Marco Frisina: la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma. A condurre la serata sarà Serena Autieri, volto amatissimo del teatro e della musica italiana.

Il programma musicale seguirà il filo narrativo del Natale, intrecciando brani della tradizione liturgica e grandi classici contemporanei. L’ingresso del Santo Padre sarà accolto da Tu sei Pietro, eseguito dal Coro della Diocesi di Roma e dalla Nova Opera Orchestra. Mons. Frisina dirigerà poi una selezione di brani che introducono al Mistero dell’Incarnazione: Puer natus est nobis, l’antica pastorale Quando nascette Ninno interpretata da Serena Autieri, e una versione energica di Joy to the World. Seguiranno Gloria in cielo, tratto dal Laudario di Cortona, e The First Nowell, ponte verso la seconda parte del Concerto.

Michael Bublé in Vaticano: repertorio, arrangiamenti e momenti chiave

L’arrivo di Michael Bublé aprirà una nuova atmosfera, in equilibrio tra spiritualità e repertorio natalizio pop. Con la Nova Opera Orchestra diretta dal M° Nicholas Jacobson-Larson, l’artista presenterà un percorso pensato appositamente per il Concerto: da Feeling Good (in un arrangiamento sinfonico) a L.O.V.E., passando per It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas. Ci saranno momenti intimi come Silent Night e omaggi swing come Don’t Get Around Much Anymore. Tra gli episodi più intensi, l’Ave Maria eseguita in latino, concepita per la particolare acustica dell’Aula Paolo VI. Il programma proseguirà con Bring It On Home to Me e Always On My Mind, in versioni calde e orchestrali. Bublé si è detto «onorato ed emozionato di condividere un momento così speciale nel cuore della cristianità, cantando per e insieme ai poveri».

Come ogni anno, il Concerto accoglierà gratuitamente oltre 8.000 persone, di cui circa 3.000 fratelli indigenti invitati tramite il Dicastero per il Servizio della Carità – Elemosineria Apostolica, grazie al sostegno di realtà come Caritas di Roma, Comunità di Sant’Egidio, Ordine di Malta, Circolo San Pietro, Centro Astalli, ACLI di Roma e Comunità Giovanni XXIII. Al termine della serata sarà distribuita una cena calda d’asporto a più di 3.000 persone, gesto che incarna il significato più autentico dell’iniziativa.

Foto: Kiley Gray

Un concerto sostenibile: i progetti ambientali e la collaborazione con AzzeroCO₂

Nel contesto dell’Anno Giubilare Pellegrini di speranza, il Concerto conferma il suo impegno verso la sostenibilità ambientale grazie alla collaborazione con AzzeroCO₂: misurazione e compensazione delle emissioni (attraverso un progetto idroelettrico nel nord dell’India), avvio della certificazione ISO 20121, e sostegno alle iniziative dell’associazione I Patriarchi della Natura. Come gesto simbolico, in Vaticano sarà accolto un cipresso di San Francesco, discendente di un albero secolare di Verucchio. Nova Opera parteciperà inoltre alla piantumazione di 1.000 nuovi alberi attraverso Treedom, tra Guatemala (cacao, caffè e mangrovie) e Campania (olivi su terreni confiscati alle mafie).

Nato nel 2015 con la benedizione di Papa Francesco e la direzione artistica di Mons. Frisina, il Concerto con i Poveri è cresciuto come un unicum nel panorama internazionale: un viaggio musicale che trasforma l’arte in linguaggio di fraternità e prossimità. Nel tempo ha ospitato artisti come Hans Zimmer, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Daniel Oren, Speranza Scappucci, collaborando con istituzioni come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro dell’Opera di Roma.

L’edizione 2025 sarà trasmessa in diretta mondiale sui canali vaticani, in particolare sul canale YouTube di Vatican News, permettendo a milioni di persone di partecipare all’evento.

Live streaming: www.youtube.com/@VaticanNews

Info: www.concertoconipoveri.org

Foto Preview: Joshua Mellin