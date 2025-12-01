I Subsonica celebrano 30 anni con quattro concerti alle OGR Torino e una mostra immersiva dedicata alla loro storia. Info, date, prevendite e programma diffuso in città.

Dopo il ritorno discografico con il nuovo singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano CIELI SU TORINO 96–26, un progetto che unisce musica, memoria visiva e territorio. Non un semplice tour, ma quattro appuntamenti speciali alle OGR Torino – official partner – pensati per celebrare i trent’anni di carriera della band e trasformare la città in un ecosistema culturale dedicato alla loro storia. Le date, prodotte da Live Nation, sono: 31 marzo, 1 aprile, 3 aprile e 4 aprile 2026.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Microchip Temporale Tour Club, le foto dei Subsonica all’Alcatraz di Milano

Accanto ai live, ogni biglietto darà accesso a una mostra antologica immersiva allestita nel Duomo delle OGR. Un percorso che ripercorre tre decenni attraverso fotografie, costumi di scena, strumenti, apparecchiature dei primi album, manifesti, materiali d’archivio e memorabilia che hanno segnato l’immaginario dei Subsonica. Al termine di ogni concerto, inoltre, la band si alternerà in consolle per un dj set speciale, trasformando le OGR in uno spazio conviviale tra performance e narrazione visiva.

Grande attenzione anche all’acquisto dei biglietti: la pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata partirà martedì 2 dicembre alle ore 11:00. La prevendita riservata ai possessori di carta Mastercard sarà attiva mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00 su priceless.com/music. Da giovedì 4 dicembre alle ore 11:00 potranno acquistare gli iscritti a My Live Nation, mentre la vendita generale inizierà venerdì 5 dicembre alle ore 11:00 su Ticketmaster, TicketOne, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Subsonica OGR Torino: concerti, mostra e città-museo per il trentennale

Il trentennale non vivrà solo all’interno delle OGR: grazie alla collaborazione con Consiste. Entertainment, agenzia torinese specializzata in progetti culturali e artistici, Torino e la Regione Piemonte saranno protagoniste di un programma diffuso fatto di mostre, eventi, percorsi sonori e iniziative urbane che intrecciano i luoghi simbolo della band. Un omaggio reciproco tra i Subsonica e la città che li ha visti nascere, crescere e sperimentare.

Gli stessi Subsonica raccontano così il progetto: «La nostra storia, a partire dalle sue origini, è inseparabile dalla nostra Città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti, o sarebbe comunque stata tutta un’altra vicenda. Per questo motivo, per festeggiare un traguardo trentennale, che mai avremmo creduto possibile, vogliamo che la Città sia al centro. Con i suoi luoghi per noi più importanti e rappresentativi, i nostri luoghi a segnare un percorso che incornicerà i quattro concerti in cui presenteremo il nuovo album, la mostra e tante altre cose che stiamo preparando. In pratica, oltre ai live, vorremmo anche fare vivere a chi deciderà di raggiungerci, una Torino diversa, raccontata attraverso le nostre canzoni, immagini, storie».

Le OGR Torino – hub culturale e di innovazione della Fondazione CRT – rappresentano il luogo ideale per una celebrazione di questo tipo. Ex officine per la riparazione dei treni nate a fine Ottocento, oggi sono un centro europeo dedicato alla sperimentazione culturale e tecnologica, con oltre 35.000 mq di spazi tra OGR Cult e OGR Tech, un patrimonio archeologico industriale rigenerato come infrastruttura creativa.

CIELI SU TORINO 96–26 segue l’uscita di Radio Mogadiscio, singolo dedicato alla storia del colonnello Abshir Hashi Alì, custode di un prezioso archivio musicale somalo sopravvissuto a decenni di devastazioni. Un omaggio al potere della memoria sonora, che apre la strada al nuovo album e alla celebrazione del trentennale.

Foto di Ivan Cazzola