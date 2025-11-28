rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale: tutto quello che è successo nella semifinale di ‘X Factor 2025’ nella photogallery.

La semifinale di X Factor 2025 si è trasformata in una delle serate più potenti e coinvolgenti dell’intera edizione. Un Live Show capace di infrangere record e accendere l’Arena come mai prima. Una puntata densa, orchestrale, emotiva, fatta di performance d’impatto e scelte decisive. A una settimana dalla finalissima di giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli – in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 – il cerchio si stringe attorno ai quattro finalisti: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo.

Una corsa a quattro, uno per ogni giudice, che culminerà in un evento gratuito nel cuore del capoluogo campano. A impreziosirlo, la presenza della super ospite Laura Pausini, attesissima regina della serata.

La semifinale ha segnato la fine del percorso per tellynonpiangere e TOMASI, eliminati al termine di una puntata dalle atmosfere quasi teatrali, aperta da un tributo corale a Ornella Vanoni. La DJ Brina Knauss e i 23 elementi dell’orchestra di X Factor hanno dato vita a un opening che ha accompagnato il pubblico tra dance, melodie iconiche e un applauso lungo e sentito guidato da Giorgia e dai quattro giudici.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

La manche orchestrale è stata uno dei momenti più rappresentativi della serata, con i concorrenti immersi in arrangiamenti sinfonici che hanno trasformato brani già noti in nuove esperienze emotive. Tra le immagini più suggestive, colte nella nostra photogallery, spiccano la delicatezza di A te interpretata da tellynonpiangere, la tensione luminosa di rob con Decode, l’energia esplosiva di eroCaddeo con Viva La Vida. E ancora, i toni intensi di DELIA e la profondità vocale di PierC con All I Ask. A chiudere la manche, TOMASI con una Anna e Marco che ha fatto vibrare l’Arena. La più votata, e prima finalista della serata, è stata proprio rob, accolta da una standing ovation del pubblico.

La seconda manche ha riportato la gara alle classiche cover, senza perdere nulla della sua tensione competitiva. DELIA ha riacceso il palco con Sei bellissima, seguita da eroCaddeo con un intenso omaggio a Luigi Tenco. PierC ha affrontato la complessità di Bohemian Rhapsody, mentre TOMASI ha scelto la sensibilità di Story of My Life.

L’ultimo giro di esibizioni ha visto tellynonpiangere proporre Niente Panico, prima del verdetto finale che lo ha escluso dalla competizione. Il ballottaggio tra eroCaddeo e TOMASI ha chiuso il cerchio con l’eliminazione del concorrente guidato da Jake La Furia.

A completare la serata, lo show di Irama, che ha conquistato l’Arena con un medley potente e intimo con Ovunque sarai e il singolo Senz’anima. Ora, per i quattro finalisti e i loro giudici, si apre una settimana decisiva fatta di prove, corse contro il tempo e ricerca dell’ultimo dettaglio. Tutto ora conduce a Napoli, dove andrà in scena finale che promette di essere spettacolare.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa