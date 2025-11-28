Tra buskers, cuori di mattoncini e concerti speciali, al via una stagione natalizia costruita a ritmo di musica.

Quest’anno LEGO Italia invita tutti a riscoprire il potere della musica: una passione capace di creare connessioni, accendere emozioni e liberare la creatività. Proprio come i mattoncini LEGO, anche la musica è un linguaggio universale, e sarà il cuore della nuova campagna Holiday 2025.

L’iniziativa accompagnerà tutto il periodo natalizio con un palinsesto ricco di eventi, performance ed esperienze pensate per celebrare la magia delle feste e il piacere di stare insieme.

A fare da testimonial sarà Tananai, cantautore della nuova generazione che unisce ironia, autenticità e una scrittura capace di parlare a pubblici diversi. Una scelta naturale: la sua musica incarna perfettamente lo spirito creativo della campagna.

LEGO BUSKERS STREET SHOW: quando il gioco incontra la musica

Tutto prenderà il via il 29 novembre a Milano, in Piazza San Babila, di fronte al LEGO Certified Store. Dalle 16.00 la piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, illuminato dalle luci natalizie, dove gli artisti del LEGO Buskers Street Show daranno vita a un pomeriggio di musica e creatività.

Da dicembre, lo show partirà per un tour che toccherà alcune città italiane:

Torino – 6 dicembre (DADI & MATTONCINI, Corso Romania 460)

(DADI & MATTONCINI, Corso Romania 460) Roma – 13 dicembre (La Rinascente Roma Tritone, Via del Tritone 61)

(La Rinascente Roma Tritone, Via del Tritone 61) Napoli – 20 dicembre (LEGO Certified Store, Via Alessandro Scarlatti 110)

Ogni tappa proporrà tre ore di spettacolo con quattro performer per città, per un concerto dinamico e partecipato, immerso in una scenografia interamente firmata LEGO.

LEGO BUILD TO GIVE: un cuore che fa del bene

Tananai sarà anche ambassador di BUILD TO GIVE, l’iniziativa benefica del Gruppo LEGO che ogni Natale invita grandi e piccoli a costruire un cuore con i mattoncini. Non importa forma, colore o dimensione: conta il gesto e il momento condiviso.

I cuori possono essere realizzati a casa o nei LEGO Store fino al 31 dicembre, e poi postati sui social con l’hashtag #BUILDTOGIVE.

Per ogni cuore condiviso, LEGO donerà set e minifigure ai bambini in difficoltà attraverso una rete di partner benefici locali. Dal 2017, la campagna ha raggiunto oltre 11,2 milioni di bambini nel mondo.

Meet & Greet con Tananai

L’11 dicembre, dalle 17.00 alle 18.00, presso il Toys Center di Arese (MI), 150 fan potranno incontrare Tananai, scattare una foto con lui e costruire insieme un cuore di mattoncini. La partecipazione è gratuita ma su registrazione: lego.meettananai.it.

HOLIDAY 2025: una colonna sonora per tutte le festività

Per tutto il mese di dicembre, LEGO Italia proporrà iniziative e sorprese accomunate da un unico filo rosso: la musica. Con il comico Andrea Pisani, il brand animerà i concerti della rapper Anna e dei Modà.

E poi luminarie in collaborazione con il mitico Cataclaus (il gatto in mattoncini simbolo della campagna, che decoreranno le vie del centro di Milano, Roma e Bolzano), esperienze immersive a Firenze (The Gallery) e a Roma (vicolo del Bottino), tram, bus e Amazon locker brandizzati, tutti a tema musicale.

Con Holiday 2025, LEGO Italia punta così a trasformare la musica in un’esperienza condivisa, creativa e indimenticabile, invitando ognuno a trovare il gioco perfetto partendo dalle proprie passioni.