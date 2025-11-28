Il fotografo Greg Williams firma il video di ‘Ragazze facili’ di Cesare Cremonini: un bianco e nero cinematografico in una Londra autunnale.

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Ragazze facili, arriva oggi in tutte le radio accompagnato da un videoclip che compie un salto netto nel territorio dell’arte visiva. A firmarlo è Greg Williams, tra i fotografi e registi più riconosciuti a livello internazionale, noto per il suo stile cinematografico in bianco e nero e per aver ritratto star come Daniel Craig, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Non è un caso che Williams firmi anche la cover del singolo.

Il fotografo, che da anni collabora con Cremonini, trasforma la Londra autunnale in un set sospeso tra realtà e allucinazione emotiva. Il video — un piccolo film di atmosfera, costruito su luci morbide, pioggia e dettagli quasi pittorici — mette in scena il crollo interiore che precede l’atto più difficile per l’uomo moderno: ammettere la vulnerabilità. La fotografia elegante e l’impianto narrativo essenziale proiettano il brano in un immaginario che richiama il cinema britannico anni ’70 e certa ritrattistica fine–art contemporanea.

Registrazioni, collaborazioni e riferimenti artistici del brano

Il singolo, scritto e prodotto da Cremonini, nasce come una ballad che guarda da vicino ai grandi cantautori anglosassoni — Bowie su tutti, grazie anche alla presenza del leggendario pianista Mike Garson — e affronta il tema delle ragazze facili come metafora dei rifugi emotivi che usiamo per evitare il dolore. «È solo riconoscendo le proprie debolezze che si trova il coraggio di amare», racconta Cremonini.

Registrata ai British Grove Studios di Mark Knopfler, la canzone ospita anche i cori di Elisa e gli arrangiamenti orchestrali di Nick Ingman. Nel video l’estetica di Williams amplifica la dimensione fragile e intima del pezzo, elevandolo a un vero oggetto artistico: un instant classic che unisce musica, fotografia e narrazione.

Il brano è contenuto anche in Cremonini Live25, uscito il 21 novembre, mentre il nuovo tour LIVE26 toccherà quattro luoghi iconici: Circo Massimo (6 giugno), La Maura a Milano (10 giugno), Imola Music Park Arena (13 giugno) e Visarno Arena (17 giugno).