Da un manoscritto ritrovato, il sogno del cantautore prende forma 45 anni dopo insieme alla riedizione dell’album per Sony Music Italy.

Un gesto creativo rimasto sospeso nel tempo diventa finalmente realtà. A 45 anni dall’uscita dell’album ‘E io ci sto’, un manoscritto ritrovato riporta alla luce un’idea di Rino Gaetano. Ovvero un videoclip che avrebbe dovuto accompagnare la titletrack, ambientato tra Roma e il tramonto di Capri. Da quello script nasce oggi un’opera video intensa e profondamente cinematografica, diretta da Nicolò Bassetto e prodotta da Borotalco.tv, in uscita sulle piattaforme digitali il 21 novembre alle ore 14.00.

Bassetto, tra i registi più originali della scena, raccoglie l’intuizione mai realizzata di Gaetano e la trasforma in un film d’arte girato interamente in pellicola. Un omaggio che attraversa generazioni: la visione del cantautore e lo sguardo contemporaneo del regista si incontrano. E ne nasce un racconto che restituisce la dimensione più autentica del brano. E la sua forza fragile, lucida, resistente.

Girato esattamente nei luoghi immaginati da Rino – le strade di Roma e le atmosfere sospese di Capri – il video diventa un ponte tra epoche e sensibilità. Bassetto cattura quel sorriso amaro che ha sempre attraversato la scrittura del cantautore: lo spirito di una generazione che si interroga, che inciampa, che insiste. Una voce che non smette di chiedere al mondo – e a se stessa – di esserci.

Foto da Ufficio Stampa

Con un linguaggio filmico che ha già caratterizzato lavori come Piazza San Marco di Annalisa ft. Mengoni, L’amore in bocca dei Santi Francesi, Dillo solo al buio di Elisa e Ragni di Tananai, Bassetto firma un’opera che restituisce al brano la sua attualità emotiva e politica. E io ci sto, oggi come allora, parla a chi si sente parte di un tempo incerto ma sceglie comunque di affermarsi, di resistere, di non sottrarsi.

Protagonista del video è il giovane attore Giovanni Maini, che attraversa Roma lasciando sui muri un cartello con la frase “sei la tua guerra”. Una frase che racchiude la solitudine e la determinazione che convivono in ogni individuo che decide di stare al mondo con onestà.

La presenza speciale di Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, aggiunge una dimensione intima e familiare al progetto, trasformando il film in un incontro tra memoria e rinascita. L’uscita del videoclip accompagna la riedizione dell’album con Sony Music Italy in versione vinile (con il manoscritto originale) e CD.

Guarda il video

Immagini da Ufficio Stampa