Da un manoscritto ritrovato, il sogno del cantautore prende forma 45 anni dopo insieme alla riedizione dell’album per Sony Music Italy.
Un gesto creativo rimasto sospeso nel tempo diventa finalmente realtà. A 45 anni dall’uscita dell’album ‘E io ci sto’, un manoscritto ritrovato riporta alla luce un’idea di Rino Gaetano. Ovvero un videoclip che avrebbe dovuto accompagnare la titletrack, ambientato tra Roma e il tramonto di Capri. Da quello script nasce oggi un’opera video intensa e profondamente cinematografica, diretta da Nicolò Bassetto e prodotta da Borotalco.tv, in uscita sulle piattaforme digitali il 21 novembre alle ore 14.00.
Bassetto, tra i registi più originali della scena, raccoglie l’intuizione mai realizzata di Gaetano e la trasforma in un film d’arte girato interamente in pellicola. Un omaggio che attraversa generazioni: la visione del cantautore e lo sguardo contemporaneo del regista si incontrano. E ne nasce un racconto che restituisce la dimensione più autentica del brano. E la sua forza fragile, lucida, resistente.
Girato esattamente nei luoghi immaginati da Rino – le strade di Roma e le atmosfere sospese di Capri – il video diventa un ponte tra epoche e sensibilità. Bassetto cattura quel sorriso amaro che ha sempre attraversato la scrittura del cantautore: lo spirito di una generazione che si interroga, che inciampa, che insiste. Una voce che non smette di chiedere al mondo – e a se stessa – di esserci.
Con un linguaggio filmico che ha già caratterizzato lavori come Piazza San Marco di Annalisa ft. Mengoni, L’amore in bocca dei Santi Francesi, Dillo solo al buio di Elisa e Ragni di Tananai, Bassetto firma un’opera che restituisce al brano la sua attualità emotiva e politica. E io ci sto, oggi come allora, parla a chi si sente parte di un tempo incerto ma sceglie comunque di affermarsi, di resistere, di non sottrarsi.
Protagonista del video è il giovane attore Giovanni Maini, che attraversa Roma lasciando sui muri un cartello con la frase “sei la tua guerra”. Una frase che racchiude la solitudine e la determinazione che convivono in ogni individuo che decide di stare al mondo con onestà.
La presenza speciale di Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, aggiunge una dimensione intima e familiare al progetto, trasformando il film in un incontro tra memoria e rinascita. L’uscita del videoclip accompagna la riedizione dell’album con Sony Music Italy in versione vinile (con il manoscritto originale) e CD.
