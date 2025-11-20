A New York appare un graffito dedicato a ‘radio vega (after dark)’ con cui Rose Villain rilvea le collaborazioni del disco.

A New York, città che per Rose Villain è casa, simbolo e origine creativa, è apparso un imponente graffito che annuncia ufficialmente il capitolo conclusivo della trilogia: ‘radio vega (after dark)’. L’artwork urbano, comparso sulle pareti di una strada della metropoli, rivela i titoli dei brani inediti e i nomi delle tre speciali collaborazioni che accompagneranno l’artista. Ovvero, Annalisa, Salmo e Gaia.

Il murale – un segno diretto, volutamente crudo e immediato – trasforma la città in un amplificatore visivo del progetto. Un modo per restituire a New York il ruolo che ha sempre avuto nella poetica di Rose Villain. Come luogo d’origine della sua identità artistica e motore costante del suo immaginario.

Cover radio Vega After Dark / Artwork Jason Ebeyer

L’annuncio arriva a poche ore da un evento altrettanto simbolico: una listening experience esclusiva al Barclays Center insieme a 25 fan selezionati. L’arena dei Brooklyn Nets è stata aperta solo per loro, offrendo un ascolto in anteprima dei nuovi brani in un’atmosfera sospesa e cinematografica, prima della partita Nets–Celtics. Un rito collettivo, intimo e potente, proprio lì dove il suo percorso è iniziato anni fa.

‘radio vega (after dark)’ – dal 21 novembre – è il repack che chiude la trilogia costruita con ‘Radio Gotham’, ‘RADIO SAKURA’ e ‘radio vega’. Un progetto che unisce le tre anime dell’artista in un unico universo sonoro: tensione e delicatezza, luce e buio, memoria e futuro.

Con questo ultimo tassello, Rose Villain trasforma la trilogia in un racconto completo, dove ogni capitolo dialoga con l’altro fino a fondersi in una sola frequenza emotiva. Ad anticipare l’arrivo del progetto, il singolo bollicine, presentato in anteprima durante la prima tappa del tour. Un brano sospeso fra vulnerabilità e resistenza, accompagnato da un videoclip in stile VHS che ne amplifica il carattere onirico e nostalgico.

