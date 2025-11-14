San Marino, Tour Music Fest 2025: dal 22 al 30 novembre oltre 600 esibizioni, 60 eventi gratuiti e masterclass con artisti internazionali.

Dal 22 al 30 novembre 2025, la Repubblica di San Marino torna a essere la capitale della musica emergente con le Finali Europee del Tour Music Fest, un appuntamento che ha ridefinito il concetto di contest trasformandolo in un hub creativo, inclusivo e transnazionale, capace di unire geografie, generi e generazioni.

Nove giorni, oltre 60 eventi gratuiti, 22 masterclass, 600 esibizioni e artisti selezionati tra più di 30.000 nuove proposte: numeri che raccontano la portata di un progetto che da quasi vent’anni forma, connette e lancia nuovi talenti nel panorama musicale internazionale. Il TMF non è soltanto un festival, ma un vero ecosistema europeo dove la musica si ascolta, si studia e si costruisce insieme, trasformando l’intera città in un festival diffuso fatto di palchi, aule e laboratori.

Tour Music Fest San Marino 2025: nove giorni dedicati alla musica emergente

Fondato da Gianluca Musso nel 2007, il Tour Music Fest è oggi il più grande contest europeo dedicato agli artisti emergenti. Presente in oltre tredici Paesi, ha sviluppato una rete che collega scuole di musica, istituzioni e professionisti del settore, diventando un modello formativo unico. Dal 2022 San Marino è la sede ufficiale delle Finali Europee. Una piccola repubblica che, per nove giorni, si trasforma nel cuore pulsante della musica emergente internazionale.

Il TMF ha ospitato nei suoi primi anni artisti allora poco noti come Mahmood, Ermal Meta, Ariete, Federica Abbate, confermandosi poi trampolino di lancio per talenti che hanno conquistato i principali palchi italiani: Mimì (vincitrice di X Factor), Martina Giovannini (Amici 2024), Roberta Scandurra (tra i concorrenti di X Factor 2025), Nicolò Filippucci (2023) e Martina Cervellin (2024), che rappresenterà San Marino all’Eurovision Junior. Storie che dimostrano la capacità del TMF di intercettare e accompagnare il talento prima ancora che esploda.

Gli artisti, gli ospiti e la giuria internazionale

Più che una competizione, il TMF è un percorso di crescita. I finalisti, scelti tra oltre 30.000 candidature da 13 Paesi, incontrano professionisti internazionali e music coach di alto livello. Hanno inoltre la possibilità di accedere a premi di grande valore. Ospite speciale sarà proprio Martina Cervellin, 12 anni, vincitrice dell’edizione 2024 e prossima rappresentante di San Marino all’Eurovision Junior in Georgia.

Il cast dei professionisti coinvolti conferma la qualità del progetto: Kara DioGuardi, autrice e produttrice internazionale e presidente di giuria estera; Mylious Johnson, batterista di fama mondiale (Pink, Giorgia, Alanis Morissette); i coach del Berklee College of Music Viktorija Pilatovic e Merrily James; Ensi, Paola Folli, Francesco Rapaccioli (vocal coach di Lazza e Ana Mena), Fabio Rinaldi (ex direttore artistico Sugar Music), Andrea Rodini, DJ Mazay e molti altri.

Come partecipare: biglietti, orari e informazioni utili

In quasi vent’anni, il Tour Music Fest ha coinvolto oltre 170.000 artisti da tutta Europa, creando un ponte reale tra formazione, produzione e pubblico. «Il Tour Music Fest è un punto di incontro tra le nuove generazioni artistiche e il mondo professionale della musica. A San Marino si scoprono i suoni del futuro e si costruiscono le carriere di domani», dichiara Gianluca Musso. «Quest’anno – continua – non sarà più con noi Peppe Vessicchio, un grande maestro e uomo della musica, che ha accompagnato i nostri ragazzi nelle ultime edizioni del Tour Music Fest, condividendo con noi la passione, il sorriso e quell’ironia che gli appartenevano. A lui vogliamo dedicare con affetto questa edizione».

Il TMF è sostenuto dalle istituzioni sammarinesi (Segreteria di Stato per Turismo, Poste, Cooperazione, Informazione, Expo e Attrazione Investimenti Turistici) e dall’Ufficio del Turismo di San Marino, e realizzato in collaborazione con Berklee College of Music, Today, Riunite e Inspired Nation.

I biglietti per la Finale del 30 novembre sono disponibili al costo di 20 euro su festival.tourmusicfest.it. Programma completo di esibizioni e masterclass: https://festival.tourmusicfest.it/programma-completo/.