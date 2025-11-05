Un concerto speciale al ‘Palazzaccio’ anticipa il ‘PALAZZACCI TOUR 2026’: un nuovo capitolo artistico, tra inediti, sperimentazione visiva e un viaggio nei grandi spazi dell’immaginazione.

Il cantautore romano Fulminacci è stato protagonista di un evento speciale nel cuore di Roma, per un’anteprima live davvero unica. L’artista ha scelto, infatti, il celebre ‘Palazzaccio’ in Piazza Cavour come scenario della performance che anticipa le atmosfere della prossima tournée. Il titolo? Palazzacci Tour al via nella primavera 2026.

Per il mini live, Fulminacci ha scelto una scaletta ad hoc, aprendo con San Giovanni e lasciando che l’onda emotiva del pubblico si srotolasse tra Borghese in borghese, Così cosa, Niente di particolare, Tommaso e l’immancabile Santa Marinella. Ma il momento più inatteso è arrivato a metà, con Tutto bene, inedito che profuma di futuro e che l’artista ha scelto di rivelare dal vivo, prima ancora degli annunci ufficiali. Un regalo, e al tempo stesso un indizio del nuovo percorso.

Il ‘Palazzaccio’, ovvero il Palazzo di Giustizia

A fare da sfondo, si diceva, il ‘Palazzaccio’, location non certo convenzionale ma di grande carica simbolica per Roma e i romani. Il Palazzo di Giustizia è un imponente edificio che domina Piazza Cavour. Icona architettonica e, insieme, sede istituzionale della città. La sua struttura è monumentale: facciata severa, grandi scale d’ingresso e ampi cortili che trasmettono immediatamente un senso di autorità civica e di ordine, qualità che lo rendono un luogo carico di valore simbolico oltre che funzionale.

Scenario di processi, udienze e vicende pubbliche di grande rilievo, il Palazzo romano ha una presenza architettonica che definisce fortemente il contesto urbano del quartiere. E imprime alla zona un’atmosfera solenne e civile. Scegliere il ‘Palazzaccio’ come tappa e come suggestione narrativa per un concerto significa, quindi, unire musica, intimità creativa e monumentalità pubblica.

Su quel piano di pietra dove ogni giorno attraversano giudici, avvocati e cittadini, la musica di Fulminacci ha trovato una cassa di risonanza inusuale che ha amplificato la suggestione dello show. E il live, come si anticipava, è l’assaggio prossimo Palazzacci Tour 2026 che partirà il 9 apriledal Palazzo dello Sport, per poi toccare Napoli, Milano e Firenze.

Niente di particolare: un videoclip tra cinematografia e sperimentazione

In scaletta anche al ‘Palazzaccio’, l’ultimo singolo di Fulminacci è Niente di particolare,uscito lo scorso 10 ottobre accompagnato dal videoclip ufficiale. Un vero e proprio cortometraggio diretto da Bendo e scritto da Giovanni Nasta, con la partecipazione di Carolina Sala. Le immagini presentano un girato in bianco e nero, per un’atmosfera di sospensione che cita ed evoca C’eravamo tanto amati di Ettore Scola.

Non un videoclip tradizionale, dunque, ma una piccola opera a sé in cui la canzone è trattata come colonna sonora mentre l’immagine si muove tra cinema e teatro. Due persone sedute a un tavolo, incapaci di toccarsi davvero, immerse in una tensione fatta di gesti minimi: imbarazzo, attrazione, distanza, forse odio, forse l’embrione di un amore. La fotografia cambia lingua, passando dall’intimità del cinema al taglio netto dell’occhio di bue teatrale, come se il mondo reale e quello interiore si accendessero e spegnessero in sequenza.

È un esperimento di avanguardia visiva con cui Fulminacci raccontare l’incomunicabilità contemporanea attraverso una storia che sembra semplice. Ma che, osservata con attenzione, rivela un universo complesso di possibilità mancate.

Foto di Simone Biavati da Ufficio Stampa