‘Dark Shimmer’, il singolo di debutto di Attolico Vertunni, unisce sitar ed elettronica in un viaggio sonoro tra Oriente e Occidente.

Il 30 ottobre 2025 – per Instant Crush Record – esce Dark Shimmer, singolo di debutto di Attolico Vertunni, progetto musicale che unisce il sitar di Leo Vertunni e l’elettronica di Adriano Attolico. Due mondi apparentemente lontani che si incontrano in un dialogo tra tradizione e sperimentazione: da un lato le corde del sitar e dall’altro le architetture digitali contemporanee.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

«Dark Shimmer è un ossimoro. – spiegano infatti Leo Vertunni e Adriano Attolico – Bagliore oscuro, l’immagine potrebbe richiamare quella del riflesso di una luce in una grotta, l’atto di addentrarsi in un luogo profondo per trovare l’illuminazione», spiegano Leo Vertunni e Adriano Attolico.

LEGGI ANCHE: Caroline Pagani e la lezione di Herbert: «L’arte ci mantiene umani, non replicanti»

Il significato del sitar tra spiritualità e suono

Il sitar – tra i simboli più iconici della musica classica indiana – custodisce una dimensione spirituale che va oltre il suono: richiama il tempo ciclico, la contemplazione, la ricerca dell’armonia interiore. Nella sua cultura d’origine, è un tramite tra l’umano e il divino, una voce che dialoga con l’invisibile. Portarlo dentro un universo elettronico significa aprire una nuova soglia d’ascolto, dove la tradizione non viene imitata ma reinterpretata, riscritta nel linguaggio del presente.

Con questo singolo, il duo Attolico Vertunni trasforma l’incontro tra Oriente e Occidente in un’esperienza sensoriale totale. Le trame elettroniche di Attolico, fatte di pulsazioni ipnotiche e paesaggi sonori stratificati, accolgono il sitar di Vertunni come un respiro vivo, capace di fondere introspezione e ritmo, meditazione e vibrazione. Ne nasce una geografia sonora in cui nulla è ornamento: ogni nota è gesto, ogni frequenza è sostanza.

Un’esperienza sonora oltre i confini

Se il sitar resta ancora un territorio poco esplorato dal grande pubblico, qui diventa un campo aperto alla scoperta, un ponte verso nuove forme di percezione. Lontano da ogni esotismo, l’incontro tra i due artisti diventa linguaggio condiviso: racconto di un tempo in cui la musica torna ad essere viaggio, conoscenza, possibilità.

Dark Shimmer sarà disponibile dal 30 ottobre 2025 su tutte le piattaforme di streaming.