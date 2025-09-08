La mostra estiva di Ed Sheeran a Londra ispira l’evento milanese che celebra la pubblicazione del nuovo album ‘Play’: tutti dettagli.

Pittura e musica sono arti che dialogano spesso tra loro e lo ha dimostrato recentemente un artista del calibro di Ed Sheeran. Il cantautore è stato, infatti, protagonista di una mostra a Londra dal titolo Cosmic Carpark Paintings (11 luglio – 1 agosto 2025) che ha portato alla HENI Gallery alcune tele ispirate a Jackson Pollock. Un’esposizione sorprendente, a scopo benefico, che ha raccolto fondi a sostengo dell’educazione musicale nel Regno Unito.

È lo stesso Sheeran a raccontare la genesi del progetto artistico in un post sui social. “Lo scorso anno, tra un concerto e l’altro, mi sono dedicato a questi dipinti. – scrive – Amo dipingere, soprattutto per divertimento e per regalare le opere agli amici. Ma questa volta sono stato incoraggiato da Damien Hirst e HENI a farne una mostra.

Dipingo quando non sono impegnato nella lavorazione di un disco, giusto per tenere la mente impegnata in qualcosa di creativo. – prosegue – Nella maggior parte dei casi si tratta solo di gettare colori sulla tela. Pensate a Jackson Pollock […] Adoro creare arte: mi fa sentire benissimo e adoro il risultato finale”.



Ed Sheeran at the exhibition of his ‘Cosmic Carpark Paintings’ at HENI Gallery in London.

Photo: Doug Peters, PA

Così, quelle opere sono diventate una mostra i cui proventi hanno finanziato la fondazione dello stesso Ed Sheeran. “Così che l’arte possa sostenere l’arte”, l’obiettivo. Ora, proprio nel segno della passione pittorica del cantautore, Milano ospite un nuovo evento in occasione dell’uscita dell’album ‘Play’. In cosa consiste? Ecco i dettagli.

Un evento per liberare la creatività sulla tela

Come annunciato da Warner Music Italy, casa discografica dell’artista, alla vigilia della pubblicazione del nuovo disco alcuni fortunati fan possono partecipare a un Listening Party davvero inedito. Oltre ad ascoltare in anteprima esclusiva tutte le tracce, infatti, avranno a disposizioni colori e tele per dare libero sfogo alla creatività. Proprio sull’esempio del loro beniamino.

A guidare la speciale masterclass di pittura sarà un professionista che fornirà tutte le indicazioni utili anche a chi non ha grande affinità con colori e pennelli. Tutto l’occorrente sarà fornito in loco eccetto la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi ispirare dalla musica e dalle emozioni dell’ascolto. I posti sono limitati e l’accesso è garantito solo a chi è stato contattato dopo aver compilato il form online di partecipazione.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Ed Sheeran at the exhibition of his ‘Cosmic Carpark Paintings’ at HENI Gallery in London. Photo: Doug Peters, PA