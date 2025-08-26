La voce della cantante lucana ha incantato il pubblico giapponese al Padiglione Italia di Expo 2025, celebrando la Basilicata e la cultura italiana.

Palcoscenico d’eccezione per Arisa. Lo scorso 25 agosto l’artista, infatti, si è esibita presso il Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka incantando il pubblico giapponese con un’esibizione indimenticabile. Dopo il recente successo a Los Angeles per la Festa della Musica all’Istituto Italiano di Cultura, Arisa ha quindi portato la sua voce unica in Giappone con un evento nell’ambito della Settimana della Basilicata.

Quello che ha visto la cantante protagonista è stato un concerto intimo e potente durante il quale è stata accompagnata al pianoforte dal Maestro Giuseppe Barbera. Un’occasione preziosa anche per raccontare il legame profondo con la sua terra d’origine, che attraverso la sua musica ha trovato eco un contesto internazionale di prestigio.

L’esibizione, tenutasi nell’Auditorium dell’Expo, ha segnato l’inaugurazione dello stand dedicato alla Basilicata, attirando un pubblico entusiasta che ha riempito il teatro fino all’ultima poltrona. In scaletta, alcuni dei brani più apprezzati del suo repertorio, come Sincerità, La notte e Controvento – con cui vinse Sanremo nel 2014 –. Alternati a momenti di dialogo con gli spettatori.

Come riporta ANSA, la performance, in versione acustica voce e pianoforte, ha emozionato il pubblico, culminando in una standing ovation che ha testimoniato l’universalità della sua musica. L’esibizione arriva, fra l’altro, a confermare un dialogo culturale (e musicale) tra Italia e Giappone già testimoniato da altri ospiti della musica italiana. Expo 2025 Osaka ha, infatti, ospitato finora artisti quali Negramaro, Elisa e Achille Lauro, consolidando così un ponte musicale tra i due Paesi.