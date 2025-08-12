Taylor Swift annuncia il nuovo album The Life of a Showgirl: titolo, colori e indizi dall’Empire State Building all’arte di Basquiat e Rothko.

Taylor Swift ha annunciato l’arrivo di un nuovo album – The Life of a Showgirl – sul proprio sito ufficiale e tanto è bastato per smuovere giornali, social media e – neanche a dirlo – i fan. È un annuncio talmente intriso di mistero che dell’album conosciamo solo il titolo e quello che sembra essere il colore ufficiale: l’arancione.

È proprio il colore ad essere oggetto di studio da parte della community del web, sempre attenta ai dettagli sparsi qui e lì da Taylor. Nel frattempo, l’Empire State Building – simbolo iconico di New York – si è tinto di arancio dando il benvenuto – su Instagram – alla nuova, prossima era della Swift.

Da sempre abituati agli easter egg di Taylor, gli swifties sono già alla ricerca di significati nascosti. Ad iniziare dalla clip-teaser pubblicata sull’account Instagram del podcast New Heights, co-condotto da Travis e Jason Kelce. Nella brevissima clip, la Swift mostra una valigetta con su scritto T.S. Jason commenta: «Vedo il verde menta e sopra le iniziali T.S.». «È il mio nuovo album, The Life of a Showgirl», risponde Taylor mostrando la cover del disco (opportunamente oscurata).

Taylor Swift e The Life of a Showgirl: arte e colori

La puntata del podcast andrà in onda integralmente mercoledì alle 19 (in Italia sarà l’1 di notte), ma almeno intanto sappiamo che il nuovo album della Swift ha un titolo e – a quanto pare – dei colori ben definiti che lo caratterizzano.

Nella clip pubblicata da New Heights – come nota People – alle spalle di Taylor appaiono infatti vari libri con la copertina arancione: tra questi, libri d’arte e artisti come Jean-Michel Basquiat, Marc Chagall e Ruth Asawa. «Tutti legati al movimento modernista e neo-espressionista», sottolinea People.

Si intravedono poi un microfono d’argento e un libro su Mark Rothko, il cui uso dei colori è celebre. Sul sito ufficiale, invece, oltre all’arancione troviamo il verde e un lucchetto al centro dei formati fisici dell’album: potrebbe essere un semplice simbolo per indicare che i prodotti sono ancora unlocked, sotto chiave, ma l’immagine è già virale. Anche perché è proprio il lucchetto glitterato la nuova immagine del profilo sui social di Swift.