All’Ippodromo di Agnano lo spettacolo non è solo sul palco: Geolier annuncia la nuova data al Maradona nel 206 con un drone show mozzafiato.

Geolier lascia tutti senza fiato. E non solo con il suo (doppio) concerto all’Ippodromo di Agnano ma anche illuminando letteralmente la sua Napoli. Il rapper ha, infatti, riscritto le regole del live musicale, diventando il primo artista italiano a esibirsi due volte consecutive in questo spazio e a trasformare il cielo di Napoli in una tela d’arte con un drone show senza precedenti.

I 116.000 spettatori che hanno assistito ai concerti del 25 e 26 luglio sono rimasti con il naso all’insù per diversi minuti. Un’esperienza visiva e sonora inedita a cui Geolier ha scelto di affidare un annuncio importante. Così, infatti, il rapper ha ufficializzato il raddoppio del tour stadi 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona (che in poche ore ha raggiunto il sold out rendendo necessaria l’aggiunta di una ulteriore terza data).

Un drone show che incanta

Realizzato in collaborazione con Artech e Dronisos, il drone show è stato il cuore artistico dello spettacolo, accendendo il cielo sopra l’Ippodromo per oltre cinque minuti. Centinaia di droni hanno dato vita a sette immagini iconiche di Geolier e Napoli, trasformando la notte in un’opera d’arte tecnologica.

Non solo. L’artista si è anche alzato in volo sopra il parterre, cantando due brani iconici per raggiungere i fan più lontani. Un gesto che, insieme all’apertura a 18 metri di altezza tra led che formavano il suo nome, ha trasformato lo show in un’immersione totale, dove musica, tecnologia e connessione emotiva si sono fusi.

Il tour estivo 2025 continua con date sold-out, tra cui Verona (27 settembre), mentre il Geolier Stadi 2026 toccherà Milano, Roma, Messina e Napoli.

Immagini da Ufficio Stampa