SANTOS BRAVOS è il nuovo supergruppo latino creato da HYBE: formazione artistica, esperienza immersiva e cultura pop globale.

Unire talento musicale, narrazione visiva e partecipazione dei fan in un’esperienza digitale immersiva: con SANTOS BRAVOS, HYBE Latin America inaugura una nuova era della cultura pop globale, portando il suo rivoluzionario modello artistico nella scena latinoamericana. Dopo aver dato vita a fenomeni planetari come BTS, SEVENTEEN ed ENHYPEN, il colosso sudcoreano sbarca ufficialmente oltreoceano con un progetto che fonde formazione, performance e arte immersiva, dando voce a una nuova generazione di artisti latini.

SANTOS BRAVOS non è solo il titolo del progetto, ma anche il nome del gruppo finale che nascerà da una selezione tra 16 giovani promesse della musica provenienti da Messico, Colombia, Venezuela, Argentina, Perù, Brasile, Spagna e Stati Uniti. Cinque di loro entreranno a far parte del nuovo supergruppo pop, dopo un percorso di bootcamp creativo che ne metterà alla prova talento, emozione, performance e visione artistica. Ma la vera rivoluzione sta nella modalità con cui questo viaggio viene raccontato: un’esperienza digitale-first, interattiva, accessibile a tutti i fan fin dal primo giorno.

Dal 17 luglio al 31 ottobre 2025, nel suggestivo brick building del Parque Bicentenario di Città del Messico, sarà aperta al pubblico la prima esperienza interattiva targata HYBE Latin America. Accessibile tramite RSVP gratuito su experienciahybe.com o WeVerse, lo spazio non sarà solo un punto di contatto tra fan e artisti, ma un vero e proprio hub culturale, dove il pop diventa installazione, archivio, memoria ed emozione condivisa.

Un’esperienza immersiva che unisce arte, fandom e identità globale

L’Interactive Experience di HYBE è progettata per offrire una finestra privilegiata sull’universo di SANTOS BRAVOS. I visitatori potranno:

Esplorare installazioni interattive che raccontano il making of del progetto

che raccontano il making of del progetto Interagire con ricostruzioni visive e fotografiche dei momenti iconici del training HYBE

Acquistare merchandise esclusivo (anche da pop-up passati)

(anche da pop-up passati) Lasciare messaggi per i propri artisti preferiti in una Fan Message Zone

Partecipare a eventi speciali, incontri con professionisti dell’industria e live concert

Lo spazio sarà anche il centro operativo del training artistico: qui gli artisti selezionati si alleneranno, creeranno contenuti e svilupperanno la loro carriera, sotto la guida di un vero dream team internazionale:

Kenny Ortega (High School Musical, Michael Jackson) – Direzione Creativa

(High School Musical, Michael Jackson) – Direzione Creativa Johnny Goldstein (Shakira, Daddy Yankee) – Produzione Musicale

(Shakira, Daddy Yankee) – Produzione Musicale RAab Stevenson (Justin Timberlake, SZA) – Vocal Coach

(Justin Timberlake, SZA) – Vocal Coach Jaime Escallón (X Factor, Survivor) – Showrunner

Un talent show? No, una narrazione trasformativa

«Il nostro obiettivo non è solo creare un gruppo, ma accompagnare giovani artisti in una trasformazione autentica, personale e artistica», ha dichiarato Isaac Lee, presidente di HYBE Latin America. Al centro, infatti, non c’è solo la performance, ma una visione a lungo termine: coltivare artisti consapevoli, radicati nella propria cultura e capaci di parlare al mondo.

Il progetto segue il metodo sviluppato da Bang Si-hyuk, fondatore di HYBE, che coniuga formazione tecnica, storytelling, community engagement e cura dell’identità personale.

I 16 protagonisti: una geografia di suoni e storie

Tra i 16 partecipanti spiccano volti giovanissimi e storie diverse, che incarnano le sfumature del mondo latino contemporaneo. Dai 15 anni di Kenneth Lavill (Messico) ai 25 di Drew Venegas (USA/Messico), passando per Lucas Burgatti (Brasile), Alex Mandon Rey (Spagna), Jesuale (USA/Venezuela), ogni artista porta con sé una visione, una storia, una lingua. E il pubblico può seguirli giorno per giorno sui canali social ufficiali (@santos_bravos), costruendo un legame diretto, emotivo e digitale.

SANTOS BRAVOS: una nuova era del pop

Più che una boyband, SANTOS BRAVOS è un manifesto: quello di una musica che nasce dall’incontro fra continenti, una scena artistica dove il talento è sviluppato come in un’accademia e raccontato come in una serie. L’esperienza interattiva non è solo una celebrazione, ma una dichiarazione: è tempo di superare i confini tra palcoscenico e museo, tra concerto e installazione, tra artista e spettatore.

Con SANTOS BRAVOS, HYBE porta in America Latina non solo il suo metodo, ma una nuova visione culturale, dove la formazione artistica è anche forma di cittadinanza globale. E l’estate 2025 si preannuncia già come il primo capitolo di una lunga storia pop.