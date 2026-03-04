Dal successo dei romanzi di Mo Xiang Tong Xiu all’adattamento animato: il celebre webcomic Boys’ Love debutta il 10 marzo in Italia con Star Comics nella collana Queer.

Il 10 marzo arriva anche in Italia Heaven Official’s Blessing, il celebre webcomic cinese firmato da Mo Xiang Tong Xiu e illustrato da STARember, che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Il titolo entrerà a far parte della collana Queer di Star Comics, arricchendo il catalogo dedicato alle narrative LGBTQ+ con una delle opere più amate del panorama Boys’ Love internazionale.

Heaven Official’s Blessing: la storia del principe Xie Lian

La storia affonda le radici in un passato remoto, ottocento anni prima degli eventi narrati, nel prospero regno di Xianle. Qui vive Xie Lian, principe ereditario venerato dal suo popolo per la sua straordinaria bellezza, il coraggio e la purezza d’animo. Il suo desiderio più grande è salvare l’umanità, un ideale così profondo da condurlo all’ascensione nel Regno Celeste come divinità.

Il destino, però, non segue mai un percorso lineare. Xie Lian viene esiliato per ben due volte nel mondo mortale, travolto da circostanze avverse che mettono alla prova la sua fede e la sua resilienza. Quando finalmente ottiene una terza ascensione, il giovane dio si ritrova però gravato da numerosi debiti celesti. Per saldarli decide di tornare tra gli uomini, dedicandosi alla caccia di fantasmi e spiriti malvagi che minacciano l’equilibrio tra i mondi.

Durante una delle sue missioni incontra San Lang, un misterioso ragazzo dal fascino magnetico e dalla sorprendente maturità. Tra i due nasce subito un legame profondo e enigmatico. Eppure, dietro il sorriso di San Lang, si nascondono segreti che potrebbero cambiare per sempre il destino del principe caduto.

Dal romanzo al webcomic: il successo globale della serie

Heaven Official’s Blessing nasce dalla celebre serie di romanzi di Mo Xiang Tong Xiu, già pubblicata in Italia da Mondadori nella collana Oscar Fantastica con il titolo La benedizione dell’ufficiale divino. Il successo dei libri ha portato alla realizzazione del webcomic illustrato da STARember, caratterizzato da tavole completamente a colori e da uno stile visivo ricco e spettacolare.

Il fenomeno si è poi ampliato ulteriormente grazie all’adattamento animato, disponibile su Netflix e Crunchyroll. Una trasposizione che ha contribuito a trasformare l’opera in uno dei titoli Boys’ Love più popolari degli ultimi anni. La serie ha conquistato anche numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui i Chil Chil BL Awards, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama queer globale.

Il successo editoriale di Heaven Official’s Blessing è ormai un fenomeno internazionale. I romanzi sono diventati bestseller in Asia e negli Stati Uniti, mentre webcomic e volumi sono stati pubblicati con grande riscontro anche in diversi paesi europei. Tra questi Spagna, Germania e Regno Unito, con una futura uscita prevista anche in Francia. La serie è inoltre disponibile in formato digitale in lingua inglese sulla piattaforma Lezhin.

Gadget e iniziative speciali per l’uscita del webcomic

Per l’edizione italiana, Star Comics propone volumi a colori di oltre duecento pagine, nel formato 15×21 cm con cover alette, pensati per valorizzare al massimo le illustrazioni di STARember. L’uscita dei primi due volumi, prevista per il 10 marzo in fumetteria, libreria e store online, sarà accompagnata da alcune iniziative speciali dedicate ai fan. Nelle fumetterie aderenti sarà possibile ottenere uno Star Kit esclusivo acquistando entrambi i volumi: un cofanetto formato A4 contenente diversi gadget dedicati ai protagonisti Xie Lian e Hua Cheng, tra cui un segnalibro illustrato con nappa, una illustration card, una special plate in cartoncino e un maxi poster.

Inoltre, lo scorso 21 febbraio, Star Comics ha celebrato l’arrivo della serie con un evento speciale organizzato a Modena in collaborazione con il bistrò e bakery Keik e lo store Star Shop My World. Per l’occasione è stato allestito un café tematico interamente dedicato a Heaven Official’s Blessing. Qui i fan hanno potuto trovare gadget esclusivi e acquistare in anteprima i primi due volumi, ricevendo in omaggio una speciale illustration card della serie oltre allo Star Kit.