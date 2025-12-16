Il numero 3656 di Topolino festeggia il Natale con l’esordio di Stitch in copertina, una variant natalizia da collezione e nuove storie a tema firmate dai grandi autori Disney.

Il Natale si prepara a invadere le pagine di Topolino con un numero speciale ricco di sorprese, grandi autori e storie a tema. Il numero 3656, in uscita mercoledì 17 dicembre in edicola, fumetteria e su Panini.it, celebra le festività con una copertina dedicata al periodo più atteso dell’anno e con un ospite davvero speciale.

Protagonista d’eccezione della cover è infatti Stitch, che fa il suo debutto assoluto sulle pagine del settimanale Disney. Accanto a lui, Paperino, in un’illustrazione inedita firmata da Marco Mazzarello, pensata appositamente per l’occasione. Per i collezionisti e gli appassionati, il numero sarà disponibile anche in una cover variant natalizia in stile vintage, realizzata da Andrea Freccero. Proposta in formato wrap-around e impreziosita da un elegante effetto olografico, la variant sarà acquistabile esclusivamente in fumetteria e su Panini.it.

Un numero speciale di Topolino per il Natale

Ad aprire il numero è il ‘cinefumettone’ Siamo Serie! Il Film – Natale a Pollywood, divertente spin-off della saga Siamo Serie!, scritto da Sergio Badino e disegnato da Corrado Mastantuono. Una storia che gioca con i codici del cinema natalizio, tra equivoci, scherzi e preparativi per un film ambientato nella festosa Pollywood. «Ho sempre cercato di rispettare i capisaldi del genere muovendomi in territorio disneyano», racconta Badino, mentre Mastantuono sottolinea il piacere di aver lavorato a una storia celebrativa, mettendo il proprio stile al servizio di un immaginario condiviso e amatissimo. Il numero 3656 prosegue poi con altre avventure ispirate al Natale, firmate da alcuni dei più importanti autori del settimanale, per un viaggio a fumetti tra atmosfere festive, ironia e tradizione.

Insieme al nuovo numero arriva anche un imperdibile TopoLibro da collezione, intitolato Il Natale nelle storie di Topolino. Una ricca raccolta di fumetti Disney che accompagna lettori di tutte le età nello spirito delle feste, tra avventure, emozioni e racconti natalizi con protagonisti Topolino, Paperino e gli altri grandi personaggi dell’universo Disney.

Con storie a tema, copertine speciali e un volume da collezione, Topolino festeggia così il Natale con un numero pensato per grandi e piccoli.