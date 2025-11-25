In occasione dell’uscita della stagione 5 di ‘Stranger Things’ arriva ‘La Raccolta’, quattro graphic novel ufficiali con una storia inedita in un unico volume.

La quinta stagione di Stranger Things è in arrivo su Netflix e riporta il pubblico là dove tutto è iniziato. Ovvero, nelle ombre del Sottosopra, nel laboratorio di Hawkins e tra le prime note di Neverending Story. Ma l’appuntamento per i fan non è solo sulla piattaforma. Il 28 novembre, infatti, arriva in libreria Stranger Things – La Raccolta, volume unico di 384 pagine che unisce per la prima volta quattro graphic novel ufficiali con una storia inedita

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un’operazione che non è solo nostalgia, ma un tassello fondamentale dell’universo espanso di Stranger Things. Capace di raccontare ciò che la serie suggerisce, accenna e talvolta non mostra mai.

La prima storia è Il Sottosopra e segue Will Byers nel suo viaggio all’interno del Sottosopra durante gli eventi della stagione 1. Un racconto che rende tangibile la paura, l’isolamento e la lotta per la sopravvivenza. E trasforma Will da “ragazzo scomparso” a vero narratore del terrore che lo circonda.

Cover da Ufficio Stampa

Sei riporta, quindi, nel laboratorio governativo dove bambini dotati di poteri psichici vengono studiati, sfruttati e rinchiusi. La protagonista, Francine, veggente e identificata solo dal numero 6, tenta la fuga dopo una visione spaventosa del futuro: un tassello indispensabile per comprendere la mitologia della serie e l’origine dei suoi “figli del laboratorio”.

Il graphic movel – Soffiando sul fuoco – segue invece alcuni ragazzi fuggiti dai laboratori, convinti che Nove possa essere ancora viva. Il loro percorso diventa una tensione costante tra vendetta e pietà, tra autonomia e destino, tra libertà e traumi che ritornano.

LEGGI ANCHE: — Frankenstein di Guillermo del Toro: l’arte di costruire il corpo imperfetto e la nuova iconografia del mostro

Infine, l’avventura inedita Scienza in campeggio, nella quale Dustin Henderson è al Camp Know Where, appena dopo gli eventi soprannaturali di Hawkins. Nuovi amici, nuovi bulli e una minaccia mascherata che fa sparire uno dopo l’altro i tutor del campo: un mix tra mistero, humor nerd e spirito d’avventura perfettamente in linea con l’identità del personaggio.

Un libro pensato non solo per i fan, ma anche per chi ama la narrazione visiva, gli universi narrativi espansi e le storie coming-of-age con tinte horror, sci-fi e pop anni Ottanta.

Cover da Ufficio Stampa