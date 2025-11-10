Il celebre manga romantico ‘Hana-Kimi’ debutta in versione anime su Crunchyroll il 4 gennaio 2026, con le sigle firmate dal duo YOASOBI.

Un classico della commedia romantica torna a far battere i cuori. Dal 4 gennaio 2026, Hana-Kimi – To You in Full Bloom, celebre manga di Hisaya Nakajo, debutta per la prima volta in versione anime su Crunchyroll, disponibile in tutto il mondo (esclusa l’Asia, ma inclusa l’India).

Prodotta dallo studio Signal.MD (Nina the Starry Bride) e diretta da Natsuki Takemura (Go! Go! Vehicle Zoo), la serie racconterà con nuova sensibilità e colori digitali la storia di Mizuki, giovane atleta nippo-americana che, per seguire il suo idolo sportivo Izumi Sano, si iscrive in segreto a un liceo maschile fingendosi un ragazzo.

Tra equivoci, amicizie e sentimenti nascosti, Hana-Kimi unisce comicità e romanticismo in un intreccio che ha fatto innamorare milioni di lettori fin dagli anni Duemila. A rendere il debutto ancora più speciale sarà la partecipazione del duo YOASOBI, che firmerà sia la sigla di apertura che quella di chiusura, confermando l’impronta musicale e pop della nuova trasposizione.

Un ritorno attesissimo per i fan dello shōjo manga, che si prepara a conquistare anche una nuova generazione di spettatori.

Foto: ©Hisaya Nakajo, Hakusensha / Hana-Kimi Production Committee