Svelati trailer e visual di ‘You and I Are Polar Opposites’, l’anime di Jump+ in arrivo l’11 gennaio 2026 con la sigla ‘Pure’ di PAS TASTA feat. Eriko Hashimoto.

L’attesa per You and I Are Polar Opposites si accende con l’uscita del nuovo key visual e del terzo trailer ufficiale, che introduce la sigla di chiusura Pure feat. Eriko Hashimoto firmata dal collettivo musicale PAS TASTA.

L’anime, tratto dal manga di Kocha Agasawa pubblicato su Jump+ e campione di vendite con oltre 1,6 milioni di copie, debutterà in Giappone l’11 gennaio 2026 e sarà disponibile in streaming internazionale su Crunchyroll, ANIPLUS e Medialink.

Un amore scolastico tra opposti

Definito come una rom-com scolastica fresca e ironica, l’anime racconta l’improbabile legame tra Suzuki, una ragazza solare che teme il giudizio altrui, e Tani, un ragazzo silenzioso e diretto, incapace di fingere. Attorno a loro ruotano compagni di classe dalle personalità sfaccettate — tra selfie, sorrisi e imbarazzi adolescenziali — come mostrato nella nuova visual che anticipa il tono leggero e vivace della serie.

Il progetto è curato dallo studio Lapintrack (Undead Murder Farce, SHOSHIMIN Series), con la regia di Takayoshi Nagatomo e la sceneggiatura firmata da Teruko Utsumi (Sarazanmai, Ryman’s Club). Il comparto sonoro porta la firma del produttore tofubeats, mentre il design dei personaggi è di Miyakomako.

La sigla di chiusura Pure: J-POP e dolcezza quotidiana

L’ending Pure nasce dalla collaborazione tra PAS TASTA, collettivo di sei producer e songwriter che ha ridefinito il pop giapponese contemporaneo, ed Eriko Hashimoto, voce storica delle Chatmonchy. «Abbiamo letto il manga più volte, cercando di restituirne la quotidianità e la tenerezza. Grazie alla voce di Eriko, il brano colora perfettamente il mondo di You and I Are Polar Opposites», ha dichiarato il gruppo.

La stessa Hashimoto ha raccontato: «Il manga è divertente e profondo, mi sono riconosciuta nei sentimenti dei protagonisti. Il brano, fin dalle prime note, riflette l’atmosfera dolce dell’anime».

Un cast vocale da prime file

Nel cast giapponese ritroviamo Sayumi Suzushiro (Bocchi the Rock!) nei panni di Suzuki e Shogo Sakata (Chainsaw Man) in quelli di Tani, affiancati da un gruppo di doppiatori noti nel panorama anime come Yuna Taniguchi, Konatsu Hirabayashi, Anji Iwata, Miyuri Shimabukuro e Tomori Kusunoki.

Dove seguirlo

You and I Are Polar Opposites sarà trasmesso in Giappone da Shochiku a partire dall’11 gennaio 2026, e distribuito in streaming globale in collaborazione con Crunchyroll, ANIPLUS e Medialink.

Tutti gli aggiornamenti, insieme ai trailer e ai materiali ufficiali, sono disponibili sul sito ufficiale.