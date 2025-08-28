Panini Comics celebra i 100 anni di Andrea Camilleri con due fumetti dedicati a Topalbano: nuova avventura su Topolino 3640 e volume da collezione.

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri – maestro del giallo italiano e creatore dell’indimenticabile Commissario Montalbano – Panini Comics celebra lo scrittore con un doppio omaggio ispirato al suo universo narrativo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il primo appuntamento è sulle pagine di Topolino n. 3640, in edicola e su Panini.it da mercoledì 27 agosto, dove tornano le avventure di Topalbano con la storia inedita Topolino e la voce del mandorlo. Scritta da Francesco Artibani e illustrata da Giampaolo Soldati, l’avventura mescola azione, gioco di squadra e amore per le tradizioni, restituendo fin dalle prime tavole le atmosfere tipiche dei romanzi camilleriani.

LEGGI ANCHE: ‘Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito’, il primo capitolo della trilogia finale al cinema

Parallelamente, Panini propone anche il volume Le indagini del commissario Topalbano, un’edizione speciale che rende omaggio al celebre commissario con le orecchie da topo. In uscita in libreria, fumetteria e su Panini.it da giovedì 4 settembre, raccoglie Topolino e la voce del mandorlo insieme al suo prequel Topolino e il ferro di Orlando, entrambe firmate da Artibani e Soldati. Le due storie, presentate in una versione da collezione, sono arricchite da dialoghi che riprendono i modi di dire e le inflessioni tipiche del vigatese, ricreando con leggerezza e ironia la forza evocativa della scrittura di Camilleri. Il volume include inoltre un ricco apparato redazionale con contributi autoriali e la prefazione del giornalista Gianni Maritati.

Un doppio appuntamento imperdibile per gli amanti di gialli, fumetti e letteratura: tra misteri e paesaggi mediterranei, il mondo di Camilleri rivive nelle pagine Disney grazie al carisma del Commissario Topalbano.