Arriva l’8 luglio ‘Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology’: 5 storie inedite firmate da giovani autori per i fan del manga fantasy.

Sarà disponibile dall’8 luglio la raccolta spin-off Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology (J-POP Manga). La serie di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe che ha rivoluzionato il genere fantasy si arricchisce dunque di nuove storie: cinque talenti emergenti del mondo manga firmano infatti i racconti che compongono lo spin-off. Brevi episodi per scoprire momenti inaspettati della quotidianità dell’elfa dalla lunga vita Frieren e segreti del passato dei suoi compagni d’avventura Himmel e Heiter.

Sono Soichi Igarashi, Jona, Kassan, Ren Miura e Kazumi Yamaguchi a firmare Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology. Cinque storie inedite che esplorano in lungo e in largo la vita della mitica elfa maga Frieren, rivelando curiosità e dettagli finora mai narrati sul presente e sul passato di questa indimenticabile eroina. La raccolta comprende il racconto Frieren vuole capire meglio gli umani in cui Jona mostra l’elfa alle prese con un gioco tradizionale all’apparenza semplice ma in realtà molto insidioso: il kendama.

Ne Il diario di viaggio di Himmel di Kazumi Yamaguchi e L’avventura dell’eroe Himmel di Ren Miura protagonista è, invece, l’affascinante paladino che ha rapito il cuore di Frieren per scoprire com’è nata la sua amicizia con il chierico Heiter e vederlo in azione nel corso di una missione molto particolare. In cucina con Frieren di Kassan ripercorre i contrattempi dell’eroina nel preparare dei gustosi piatti per il compleanno dell’amico Stark. Per finire, La deviazione di Frieren di Soichi Igarashi vede la maga intrappolata in un dungeon pieno zeppo del peggior nemico dell’avventuriera: i mimic.

Un assoluto must-have per i fan del pluripremiato manga che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ispirato l’adattamento anime di successo disponibile su Crucnhyroll.