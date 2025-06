Il graphic novel di Tom King e Peter Gross con BAO Publishing reimmagina il romanzo di George Orwell per gli 80 anni dalla sua pubblicazione.

BAO Publishing presenta Animal Pound, il nuovo graphic novel di Tom King (testi) e Peter Gross (disegni), in uscita il 4 luglio 2025 nelle librerie e fumetterie italiane. Il progetto editoriale esce a ottant’anni dalla prima pubblicazione de La fattoria degli animali di George Orwell al quale si ispira attualizzandone la celebre allegoria. Anche le pagine del nuovo libro, infatti, immergono i lettori in una rivolta animale che sfida il dominio umano grazie a una narrazione intensa e a illustrazioni evocative.

La storia prende vita nel rifugio Mansfield, dove cani, gatti e conigli, stanchi di maltrattamenti e gabbie, orchestrano una rivolta che li pone al comando. Ma il vero nodo narrativo emerge dopo: come costruire una democrazia tra specie diverse, superando istinti e rivalità? Tom King, maestro nel rivisitare supereroi come Batman e Visione per Marvel e DC, infonde alla trama una riflessione profonda sulle dinamiche di potere, adattando l’eredità orwelliana ai dilemmi del nostro tempo.

Animal Pound / Cover da Ufficio Stampa

Peter Gross, candidato al premio Eisner per American Jesus e The Books of Magic, dà quindi forma a questa visione con disegni che mescolano tensione e delicatezza. Rendendo ogni vignetta un piccolo capolavoro.

La metafora evolve oltre Orwell. Così, se nella Fattoria la ribellione portava a nuove gerarchie, Animal Pound esplora un esperimento di convivenza, specchiando le divisioni sociali e ambientali attuali. Un racconto che invita a pensare, perfetto per chi cerca letture che vadano oltre l’intrattenimento.

I maestri dietro il progetto

Tom King è una figura di spicco nel mondo del fumetto, con premi Eisner, Ringo e Harvey all’attivo per opere come Mister Miracle, Strange Adventures e Superman Up in the Sky. La sua Visione (2021) ha ispirato WandaVision del Marvel Cinematic Universe, consolidando la sua influenza. Prima di scrivere, ha servito come ufficiale antiterrorismo della CIA in Iraq e Afghanistan, un background che aggiunge profondità alle sue storie. Vive a Washington DC con la famiglia, portando nella sua arte un mix di realismo e immaginazione.

Immagine da Ufficio Stampa

Peter Gross, co-creatore di The Unwritten e disegnatore di Lucifer e Books of Magic per Vertigo, completa il duo con uno stile visivo ricco di dettagli. Candidato agli Eisner, risiede a Minneapolis con la moglie Jeanne McGee, e il suo talento si esprime nei volti e nei paesaggi di Animal Pound, dando vita a un mondo credibile e toccante.

Immagini da Ufficio Stampa