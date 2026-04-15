Su Topolino 3673 debutta il primo episodio de ‘Il meraviglioso mago di Oz’, grande storia in tre parti firmata da Francesco Artibani e Paolo Mottura, tra omaggi al romanzo di Baum, coraggio e amicizia.

Il viaggio oltre l’arcobaleno comincia sulle pagine di Topolino 3673, il numero del settimanale in edicola, in fumetteria e su Panini.it da mercoledì 15 aprile. Debutta infatti il primo episodio de Il meraviglioso mago di Oz, nuova grande avventura in tre parti ispirata al celebre romanzo di L. Frank Baum, che porta i lettori lungo la leggendaria Strada di Mattoni Gialli.

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A firmare la storia sono lo sceneggiatore Francesco Artibani e il disegnatore Paolo Mottura, che cura anche la copertina del numero, coloratissima e carica di rimandi all’immaginario di Oz. Il primo capitolo introduce un viaggio ricco di meraviglia, emozione e colpi di scena, pensato per accompagnare i lettori in un percorso che dialoga con il classico letterario senza tradirne lo spirito.

Una trilogia tra fedeltà al romanzo e universo Disney

La nuova avventura si sviluppa in tre episodi: dopo l’esordio su Topolino 3673, il racconto proseguirà su Topolino 3674 e si concluderà sul numero 3675. Al centro c’è il viaggio di Minni, che reinterpreta la figura di Dorothy, affiancata dai suoi compagni di strada. Il loro cammino diventa una metafora universale di coraggio, amicizia e ricerca della propria identità, temi che attraversano tanto il romanzo originale quanto la tradizione Disney.

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Artibani racconta come la sfida principale sia stata quella di bilanciare il rispetto per il testo di Baum con la riconoscibilità dei personaggi Disney: «Come per tutte le parodie, l’impegno principale è stato quello di mantenere riconoscibili sia l’opera letteraria sia i protagonisti disneyani, senza snaturare né l’una né gli altri. A tenere tutto insieme è stato il senso di meraviglia che accomuna il racconto di Baum e il mondo Disney. La fedeltà al libro è stata centrale: mi sono divertito a recuperare tanti elementi che si possono apprezzare nel romanzo originale, inserendo anche momenti sorprendenti», spiega lo sceneggiatore.

Il segno di Paolo Mottura e gli approfondimenti su Oz

Sul versante grafico, Paolo Mottura sceglie un approccio capace di valorizzare l’atmosfera fiabesca del racconto: «Il Mago di Oz è un’avventura ricchissima di spunti e suggestioni. Ho cercato di contenere il mio estro creativo per non risultare ridondante e trovare un equilibrio visivo che valorizzasse anche la psicologia dei personaggi», sottolinea l’autore, chiamato a dare forma a un mondo già iconico nella memoria collettiva.

Accanto alla storia principale, Topolino 3673 propone anche un apparato redazionale dedicato all’universo di Oz, tra curiosità, retroscena e riferimenti alla trama originale e ai molti adattamenti che si sono susseguiti nel tempo. Un modo per raccontare come questo immaginario continui a ispirare lettori e autori, attraversando linguaggi diversi e dialogando con nuove generazioni di appassionati.

L’appuntamento con Topolino 3673 è quindi in edicola, fumetteria e su Panini.it, dove ha inizio un viaggio oltre l’arcobaleno che accompagnerà i lettori per tre settimane, fino all’ultimo tassello di questa rivisitazione de Il meraviglioso mago di Oz.

Foto: Ufficio Stampa