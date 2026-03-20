Un brand iconico, un’ascesa fulminea e un crollo altrettanto rapido: la storia di Matteo Cambi diventa una docu-serie tra crime e memoria pop.

Prima dei social, bastava una margherita. Un segno semplice, immediato, replicabile ovunque: sulle magliette, nei locali, nei paddock della Formula 1. GURU non era solo un brand: era un segno visivo, un simbolo pop capace di raccontare un’Italia ossessionata dal successo, dall’apparire, dalla velocità.

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Dietro quella margherita c’era Matteo Cambi, giovane imprenditore di Parma che, con intuito e ambizione, trasformò un logo semplice in uno dei marchi più riconoscibili dei primi anni 2000. In poco tempo GURU divenne un fenomeno culturale prima ancora che commerciale, sostenuto da un sistema fatto di VIP, sport e visibilità costante.

Matteo Cambi: ascesa e crollo di un impero

Ma come spesso accade nelle parabole più estreme, all’ascesa seguì un crollo altrettanto rapido. Eccessi, dipendenze e una crescita fuori controllo portarono Cambi ad affrontare arresti, bancarotta e carcere, fino a un percorso di recupero lontano dai riflettori.

È proprio questa traiettoria – personale e collettiva – al centro di GURU: la storia di Matteo Cambi, la docu-serie in due puntate in onda il 29 e 30 marzo alle 22:55 su Sky Crime e in streaming su NOW. Il racconto si costruisce attraverso materiali d’archivio, ricostruzioni e testimonianze dirette, tra cui quelle dello stesso Cambi e di protagonisti di quell’epoca come Flavio Briatore, Gianluca Vacchi e Lele Mora.

La docu-serie tra crime e memoria generazionale

Più che un semplice racconto crime, la serie funziona come una lente su un momento preciso della cultura italiana, in cui il confine tra immagine e identità si faceva sempre più sottile. GURU diventa così il punto di partenza per rileggere un’estetica – quella dei primi Duemila – che oggi ritroviamo, trasformata, nei meccanismi dell’influencer culture e nella costruzione dei brand personali.

Oggi, lontano dall’esposizione mediatica di allora, Cambi attraversa una fase diversa, fatta di ricostruzione e consapevolezza. Ma la sua storia resta legata a doppio filo a quella di un’Italia che, per un momento, ha creduto che bastasse un logo per raccontare tutto. La docu-serie, prodotta da Taiga e diretta da Gabriele Veronesi, è composta da due episodi da 60 minuti e sarà disponibile in prima TV assoluta il 29 e 30 marzo alle 22:55 su Sky Crime e in streaming su NOW.