‘Non Toccare!’ è il nuovo podcast della Scuola nazionale del patrimonio che, con 6 episodi e uno speciale, indaga l’accessibilità nei musei e nei luoghi della cultura italiani.

Non Toccare! è il nuovo podcast dedicato all’accessibilità nei luoghi della cultura promosso dal Ministero della Cultura e realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. Disponibile gratuitamente da martedì 17 marzo 2026 sulle principali piattaforme, il progetto trasforma il classico divieto museale in un invito a smuovere idee, pratiche e politiche di accoglienza.

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Curato da Giovanna Brambilla, storica dell’arte esperta in educazione al patrimonio e progettazione culturale, il podcast nasce da domande cruciali per musei, archivi e biblioteche: chi può entrare, chi resta fuori, chi decide cosa vale. L’accessibilità viene affrontata come questione culturale e politica prima ancora che tecnica, superando la sola dimensione di mappe tattili, montascale o video in LIS.

Accessibilità come processo aperto e pratica condivisa

In Non Toccare! dodici professioniste e professionisti che vivono e lavorano nei luoghi della cultura condividono esperienze, visioni e interrogativi, mettendo in discussione consuetudini e stereotipi legati al pubblico tipo. L’accessibilità viene raccontata come processo aperto, mai definitivo, che riguarda il significato collettivo e personale del patrimonio e il ruolo dei musei nella vita delle persone.

La serie si articola in sei episodi tematici. In Episodio 1 | Parole corsare, con Emanuela Daffra e Luca Dal Pozzolo, si esplora il termine accessibilità tra progettazione culturale e museo come dispositivo relazionale senza visitatori standard. Episodio 2 | Fuori dal vaso, con Mario Turci e Mara Sugni, sposta lo sguardo tra musei demo-etno-antropologici e orti botanici per interrogarsi sul valore condiviso del patrimonio culturale.

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Con Episodio 3 | Punti di svista, Stefania Vannini e Nicola Stilla affrontano il tema dei non visti, mostrando come l’accessibilità allarghi il campo visivo oltre il singolo strumento per includere spazio, percorsi e punti di vista. Episodio 4 | Escape Room, con Irene Balzani e Melania Longo, indaga i luoghi della cultura come spazi di esperienza e partecipazione che coinvolgono tanto chi visita quanto chi progetta linguaggi e dispositivi di mediazione.

Dai musei alle fiabe: immaginare istituzioni più aperte

Nel Episodio 5 | Non aprite quella porta, Cristiana Iommi e l’artista Luca Vitone invitano a scardinare pratiche consolidate per immaginare istituzioni più aperte, capaci di liberare storie e mondi quando si mettono davvero in relazione con le persone. Episodio 6 | Dietro le quinte, con Laura Barreca e Chiara Bersani, sposta il focus sui luoghi della formazione artistica e performativa, interrogando barriere visibili e invisibili che determinano chi può accedere, partecipare e riconoscersi come artista.

A completare la serie c’è un episodio speciale, Le fiabe sono vere: il futuro accessibile dei musei, dedicato alla mostra Le fiabe sono vere… Storia popolare italiana ospitata al Museo delle Civiltà di Roma. Attraverso le voci di Andrea Viliani, già direttore del museo e oggi curatore e coordinatore della DHGP-Digital Heritage Gateway Platform del Ministero della Cultura, e di Maria Rosaria Lo Muzio, architetto allestitore della mostra, intervistati da Miriam Mandosi, l’episodio racconta come un progetto espositivo possa diventare laboratorio concreto per ripensare il futuro accessibile dei musei.

Non Toccare! è disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme di podcast e si inserisce nel piano nazionale di formazione Personeper. Accessibilità nei luoghi della cultura, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nel quadro del PNRR Cultura 4.0 e promosso dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura insieme alla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

Foto: Ufficio Stampa