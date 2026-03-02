Dal 18 febbraio arriva il Friends Menu McDonald’s: sei personaggi ispirati ai protagonisti della serie cult e quattro tazze da colazione in edizione limitata trasformano il fast food in esperienza pop da collezione.

Quando una serie TV diventa linguaggio universale, non è più solo intrattenimento: è immaginario condiviso. E poche produzioni hanno inciso nella cultura pop quanto Friends, capace di attraversare tre decenni e parlare con la stessa forza a chi è cresciuto negli anni Novanta e alla Gen Z che l’ha scoperta in streaming.

Dal 18 febbraio 2026 quell’immaginario si sposta in un luogo inatteso ma perfettamente coerente con la cultura pop globale: i ristoranti McDonald’s lanciano il nuovo Friends Menu, un’edizione speciale che trasforma il fast food in esperienza da collezione.

Sei personaggi e quattro tazze: il collezionismo come rito contemporaneo

Il Friends Menu non è solo un’operazione commerciale, ma un esempio di come le serie cult continuino a generare oggetti simbolici. In una prima fase, ogni menu includerà uno dei sei personaggi ispirati ai protagonisti della sitcom, racchiusi in una box a tema.

Da inizio marzo fino al 17 marzo, invece, spazio alle tazze da colazione in edizione limitata: quattro soggetti diversi pensati per portare un frammento di Central Perk nella quotidianità domestica.

Il meccanismo è chiaro e culturalmente interessante: non si acquista solo un menu, ma un pezzo di appartenenza. Il collezionismo, oggi, è molto più di un accumulo di oggetti. È riconoscimento reciproco, è community, è dichiarazione identitaria. Un fenomeno che coinvolge soprattutto Millennials e Gen Z, cresciuti tra fandom digitali e cultura della condivisione.

Quando il brand incontra l’immaginario pop

Il Friends Menu include un McMenu Large a scelta. Il punto, però, non è l’offerta food in sé: è la contaminazione tra marchio globale e universo narrativo. Secondo Valeria Casani, Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia, l’iniziativa vuole celebrare «una serie che continua a parlare ai più giovani con un linguaggio universale, fatto di amicizia, leggerezza e piccoli grandi momenti della vita».

In un’epoca in cui la cultura pop si frammenta e si ricompone costantemente, Friends resta un riferimento trasversale. E il passaggio dal piccolo schermo al packaging di un fast food racconta qualcosa di più ampio: le serie non vivono solo nei cataloghi streaming, ma diventano oggetti, rituali, esperienze condivise. E forse è proprio questo il segreto della loro longevità. Non solo nostalgia, ma capacità di reinventarsi. Anche davanti a un vassoio.