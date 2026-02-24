LEGO Italia inaugura a Sanremo ‘Il Club dei Romantici’ con Tommaso Paradiso: installazioni floreali LEGO Botanicals, esperienze immersive e un inno all’amore nella settimana del Festival.

Nel cuore della città dei fiori, durante la settimana del Festival di Sanremo, c’è uno spazio in cui l’amore prende forma. Mattoncino dopo mattoncino. È Il Club dei Romantici, la nuova e ambiziosa iniziativa firmata LEGO Italia, realizzata per la prima volta a Sanremo in collaborazione con Tommaso Paradiso. Ne nasce un progetto tra musica, design e partecipazione per vivere immersivamente un ambiente dedicato ai sentimenti e all’estetica floreale. Con una buona dose di romanticismo contemporaneo.

Allestito con gli iconici set della linea LEGO® Botanicals, Il Club dei Romantici accoglie il pubblico in un ambiente scenografico e sorprendente. Dove bouquet e piante diventano colorate costruzioni decorative. Oltre 5.000 fiori realizzati con più di 350.000 mattoncini trasformano lo spazio in un giardino simbolico dall’impatto visivo più che piacevole.

L’iniziativa si inserisce in un format internazionale sviluppato dal Gruppo LEGO e attivato in una selezione di Paesi. In questo contesto, l’Italia ne ha offerto un’interpretazione originale grazie al contributo dell’unico LEGO Certified Professional italiano, Riccardo Zangelmi, che porta per la prima volta il progetto proprio nella città simbolo dei fiori.

«Tornare a Sanremo per il terzo anno consecutivo è per noi motivo di grande orgoglio […] La musica è uno dei nostri passion point più significativi: un linguaggio universale che ha il potere di connettere generazioni e storie diverse» ha raccontato Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia.

Tra installazioni scenografiche e aree dedicate alle photo opportunity, il Club diventa anche il quartier generale di Tommaso Paradiso durante la settimana sanremese, suggellando un dialogo tra musica e immaginazione. Una collaborazione che si ispira al brano con cui il cantautore sale sul palco del Teatro Ariston, I Romantici, inno all’amore in tutte le sue forme.

Mercoledì 25 febbraio è prevista anche l’uscita del videoclip ufficiale del brano: un racconto visivo in cui l’artista è immerso in un universo di fiori, piante e oggetti LEGO. La dimensione narrativa del video amplifica il senso del progetto, trasformando i mattoncini in linguaggio emotivo e simbolico.

Il cuore dell’iniziativa, però, è l’esperienza diretta del pubblico. I visitatori sono invitati a costruire un fiore LEGO insieme alla persona amata in un gesto semplice ma denso di significato. Il Club dei Romantici è aperto da martedì 24 a sabato 28 febbraio, dalle 9.40, in Via Feraldi 21 a Sanremo. L’accesso è su registrazione online con scelta della fascia oraria.

Immagini da Ufficio Stampa