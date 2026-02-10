Una campagna globale trasforma una semplice domanda in un rito collettivo che attraversa generazioni e culture pop.

La notizia in breve. Pokémon festeggia il suo 30° anniversario con la campagna globale Qual è il tuo preferito?, un’iniziativa che per dodici mesi coinvolgerà fan, celebrità ed eventi dal vivo in tutto il mondo. Lanciata durante il Super Bowl LX, la campagna invita la community a condividere il proprio Pokémon del cuore, anche attraverso una nuova funzione fotografica su Pokémon GO. In programma anche eventi fisici, tra Giornate radiose e Serate elettrizzanti, pensati per unire nuove generazioni e fan storici.

Pokémon festeggia 30 anni con la campagna globale Qual è il tuo preferito?

Ci sono domande che non invecchiano mai. Una di queste, da trent’anni, continua a scatenare discussioni, ricordi e affetti trasversali: qual è il tuo Pokémon preferito?. È da qui che prende forma Qual è il tuo preferito?, la campagna globale con cui The Pokémon Company International inaugura ufficialmente le celebrazioni per il 30° anniversario del franchise, aprendo dodici mesi di iniziative dedicate a una delle community più vaste e longeve della cultura pop contemporanea.

L’annuncio è arrivato su uno dei palcoscenici mediatici più potenti al mondo, il Super Bowl LX, dove è stato presentato lo spot di lancio della campagna, ora disponibile sul canale YouTube ufficiale Pokémon. Un video che ruota attorno a quella semplice domanda capace di trasformarsi, da sempre, in un gesto di riconoscimento reciproco tra fan.

A rispondere, questa volta, è stato un cast internazionale che attraversa musica, sport, cinema e intrattenimento globale: Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal e Young Miko. Ognuno di loro ha svelato il proprio Pokémon del cuore, trasformando una scelta personale in un racconto collettivo che dimostra quanto il brand sia ormai parte integrante dell’immaginario pop globale.

«La campagna Qual è il tuo preferito? incarna la missione di Pokémon: unire le persone attraverso una passione comune. – ha dichiarato Kenji Okubo, Presidente di The Pokémon Company International – Da trent’anni, questa domanda è il modo più immediato per iniziare una conversazione tra Allenatori, accendere dibattiti e ritrovarsi in un personaggio in cui riconoscersi».

Da icona pop a rituale condiviso: la community entra in gioco su Pokémon GO

Dopo il lancio globale, la campagna passa simbolicamente il testimone alla community. A partire da oggi, infatti, i fan di tutto il mondo possono partecipare attivamente attraverso Pokémon GO, che nel 2026 celebra anche il suo decimo anniversario.

Grazie a una nuova funzione di scatto integrata nell’app, gli Allenatori sono invitati a fotografare il proprio Pokémon preferito e a condividere l’immagine sui social utilizzando l’hashtag #Pokemon30. Un’azione semplice, ma altamente simbolica: un archivio visivo globale che racconta affetti, ricordi d’infanzia, scelte estetiche e identità personali, restituendo una mappa emotiva della community Pokémon nel mondo.

Eventi dal vivo tra nostalgia e nuove generazioni

La campagna non resterà confinata al digitale. Nel corso del 2026, Pokémon porterà le celebrazioni anche nel mondo reale con una serie di eventi dal vivo pensati per pubblici diversi ma complementari.

Le Giornate radiose saranno appuntamenti family-friendly, dedicati alle nuove generazioni e alla dimensione più ludica del franchise. Le Serate elettrizzanti, invece, parleranno direttamente a chi è cresciuto con Pokémon negli anni Novanta e Duemila, trasformando la nostalgia in esperienza condivisa.

Date e location saranno annunciate nei prossimi mesi. Tutti gli aggiornamenti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale Pokemon.it/30 e sui canali social del brand.