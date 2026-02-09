Il Gruppo LEGO e il Metropolitan Museum of Art reinterpretano uno dei capolavori più iconici di Claude Monet in un set LEGO Art che unisce impressionismo, design e cultura pop.

La notizia in breve. Il Gruppo LEGO, in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art, presenta LEGO Art Claude Monet – Lo stagno delle ninfee, un set da 3.179 pezzi che reinterpreta il celebre dipinto realizzato da Claude Monet nel 1899 e conservato nelle collezioni del museo newyorkese. Oltre al set, il Met accompagna il progetto con una serie di iniziative speciali: nuove immagini che mettono a confronto l’opera originale e la versione LEGO, un’installazione immersiva al Met Store che permette ai visitatori di entrare nel dipinto grazie a una riproduzione in mattoncini in scala maggiore, e un podcast esclusivo con la curatrice Alison Hokanson dedicato all’arte e all’eredità di Monet. Il set sarà disponibile dal 1° marzo 2026 per i membri LEGO Insiders e dal 4 marzo per il pubblico.

LEGO Art Claude Monet: lo stagno delle ninfee diventa un set

Il Gruppo LEGO, in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York, presenta LEGO Art Claude Monet – Lo stagno delle ninfee (31220), un nuovo set che invita a reinterpretare uno dei capolavori più iconici dell’Impressionismo attraverso il linguaggio dei mattoncini. L’opera originale, dipinta da Claude Monet nel 1899 e oggi parte della collezione del Met, diventa così un oggetto tridimensionale pensato per un pubblico adulto e appassionato di arte.

Composto da 3.179 pezzi, il set rende omaggio alla poetica pittorica di Monet e al suo legame profondo con la natura, ricreando l’atmosfera del celebre giardino di Giverny. Alberi, ponte giapponese e ninfee prendono forma grazie a una sorprendente varietà di elementi LEGO – tra cui fiori, farfalle e dettagli vegetali – dando vita a una rilettura audace e stratificata del dipinto. Il risultato è un’opera da parete, dotata di gancio integrato, pensata per essere esposta come un quadro contemporaneo.

LEGO e Metropolitan Museum of Art: un dialogo tra arte e design

Le immagini ufficiali scattate al Metropolitan Museum of Art mettono in dialogo diretto il set LEGO con il dipinto originale a olio del 1899. A partire dal 1° marzo, inoltre, i visitatori del museo potranno vivere un’esperienza immersiva entrando letteralmente dentro l’opera: al Met Store sarà allestita una riproduzione in scala maggiore del dipinto realizzata con i mattoncini LEGO, che permetterà al pubblico di posare dietro il celebre ponte.

Altre immagini realizzate nel giardino di Monet a Giverny mostrano invece il set collocato nel paesaggio che ispirò l’artista, offrendo una lettura suggestiva del rapporto tra luogo, natura e creazione artistica.

Tradurre le pennellate in mattoncini: il processo creativo

«Tradurre le pennellate di Monet in mattoncini LEGO è stata una delle sfide progettuali più complesse», spiega Stijn Oom, designer LEGO. Il team ha lavorato su una superficie tattile tridimensionale, sovrapponendo piastre e tessere in diverse direzioni per evocare il movimento delle pennellate impressioniste e adattare la delicata palette cromatica di Monet alle possibilità offerte dai colori LEGO. Da vicino emergono texture e pixel, mentre da lontano l’immagine si ricompone in un paesaggio calmo e luminoso, in linea con la poetica degli ultimi lavori dell’artista.

Numerosi i dettagli nascosti: leggere variazioni cromatiche nell’acqua richiamano le stratificazioni pittoriche originali, mentre una diagonale di luce attraversa la composizione, citando uno degli elementi visivi più riconoscibili del dipinto. Il ponte, fulcro dell’immagine, guida lo sguardo dello spettatore, mentre la lieve asimmetria delle ninfee rimanda all’accettazione delle irregolarità naturali tanto care a Monet.

Ad arricchire l’esperienza, dal 1° marzo 2026 sarà disponibile un podcast esclusivo con Alison Hokanson, curatrice del Metropolitan Museum of Art, dedicato all’arte e all’eredità di Monet. Il set è inoltre accompagnato da istruzioni 3D accessibili tramite l’app LEGO Builder. LEGO Art Claude Monet – Lo stagno delle ninfee (31220) sarà disponibile in anteprima per i membri LEGO Insiders dal 1° marzo 2026 e in vendita generale dal 4 marzo, al prezzo di 199,99 euro.