Un gioco di parole in mandarino trasforma il celebre antagonista di Harry Potter in simbolo di fortuna per l’Anno del Cavallo. E la Cina si riempie di poster, amuleti e sorrisi ‘malfoyani’.

La notizia in breve. In Cina, Draco Malfoy è diventato un improbabile simbolo di buon auspicio per il Capodanno Lunare. Il motivo è linguistico: la traslitterazione cinese del suo nome (mǎ ěr fú) contiene i caratteri per cavallo e fortuna, rendendolo perfetto per l’Anno del Cavallo. Sui social e sulle piattaforme di e-commerce si moltiplicano decorazioni, poster e gadget con il volto dell’attore Tom Felton, che ha persino ricondiviso il fenomeno sui suoi social. Draco Malfoy diventa simbolo di fortuna per il Capodanno cinese Draco Malfoy, uno dei personaggi più iconici e controversi dell’universo di Harry Potter, è diventato a sorpresa una sorta di mascotte portafortuna per il Capodanno Lunare in Cina. Un fenomeno pop curioso e perfettamente in linea con la capacità cinese di fondere tradizione, linguaggio simbolico e cultura globale. LEGGI ANCHE: Peppa Pig racconta la sordità infantile: George e una nuova idea di inclusione

Il motivo di questa improvvisa consacrazione è tutto linguistico. In mandarino, il nome di Draco Malfoy viene traslitterato come mǎ ěr fú (马尔福): il primo carattere significa cavallo, mentre l’ultimo indica fortuna o benedizione. Un accostamento che suona particolarmente propizio nell’imminente Anno del Cavallo, rendendo Malfoy – suo malgrado – una figura di buon auspicio.

Draco Malfoy tra poster, amuleti e meme social

Sui social cinesi, da Weibo a Xiaohongshu, si è rapidamente diffusa una vera e propria Malfoy mania. Immagini dell’attore Tom Felton sorridente campeggiano su poster rossi, calamite da frigorifero, adesivi e decorazioni domestiche tipiche del periodo festivo. Non mancano versioni illustrate del personaggio a cavallo o accompagnate da scritte augurali, mentre alcuni utenti invitano a condividere l’immagine per attirare la fortuna.

Nel Capodanno Lunare, le famiglie cinesi decorano tradizionalmente porte e pareti con duilian, coppie di versi augurali, e con i fuzi, fogli rossi con il carattere fu (prosperità). Questi ultimi vengono spesso appesi al contrario: il termine capovolto ha la stessa pronuncia di arrivare, trasformando il gesto in un augurio simbolico di prosperità in arrivo. In questo contesto, il ghigno di Malfoy ha trovato una nuova e inaspettata funzione rituale.

I venditori online, in particolare sulla piattaforma Taobao, hanno colto al volo il trend, lanciando una vasta gamma di prodotti a tema, mentre i commenti ironici si moltiplicano. Un capodanno orientale con elementi magici, scrive un utente. Un altro cita Felix Felicis, la pozione della fortuna della saga, come augurio per l’anno nuovo.

Anche Tom Felton sembra essersi accorto del fenomeno: nei giorni scorsi ha ricondiviso su Instagram la foto di un grande banner rosso in un centro commerciale cinese con il suo volto e una scritta augurale in mandarino che promette un risveglio magico capace di attrarre abbondante ricchezza.

Harry Potter, un fenomeno culturale in Cina

Il successo non arriva dal nulla. Harry Potter è un fenomeno editoriale e cinematografico enorme in Cina, dove si stima siano state vendute circa 200 milioni di copie dei libri. Nel 2020, la riedizione cinematografica del primo film incassò oltre 90 milioni di yuan in soli tre giorni. E il legame è destinato a rafforzarsi: Warner Bros. Discovery ha annunciato la costruzione di un grande Harry Potter Studio Tour a Shanghai, previsto per il 2027.

Tra giochi di parole, superstizione e pop culture globale, Draco Malfoy ha così trovato una nuova identità: da antagonista letterario a improbabile portafortuna del Capodanno Lunare. Un incantesimo linguistico che, almeno per quest’anno, sembra funzionare.

