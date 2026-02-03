Supergirl diventa protagonista di un’antologia internazionale DC con storie da 15 Paesi, Italia compresa. Disponibile dal 2 giugno 2026.

Panini Comics annuncia il volume speciale Supergirl: Il mondo, antologia internazionale targata DC, che riunisce scrittori e artisti da 15 Paesi per raccontare la Ragazza d’Acciaio. Il volume – dal 2 giugno in contemporanea mondiale – vede coinvolta anche l’Italia che firma una storia tutta al femminile.

Per il capitolo tricolore, infatti, Panini ha messo insieme un trio creativo d’eccezione. Soggetto di Francesca Michielin, sceneggiatura di Irene Marchesini e disegni (e copertina) di Federica Croci. Tre voci diverse, unite dal desiderio di esplorare Supergirl non solo come icona di forza, ma come personaggio complesso, con tratti anche di fragilità.

A raccontare la genesi di questa scelta è Marco Marcello Lupoi, Executive Director of Licensing and Publishing Panini Comics. «Dopo Batman, Joker e Superman, sarà Supergirl la grande protagonista dell’antologia Il Mondo. E come ogni anno noi di Panini Comics proporremo ai fan DC una squadra eccezionale per la storia italiana». A partire dal nome più popolare, quello della «musicista, autrice, cantante, entertainer nonché grande appassionata di fumetti: Francesca Michielin.

Questo straordinario talento uscirà dal perimetro del mondo musicale e del suo linguaggio universale per portare le sue idee narrative alla penna di scrittrice di Irene Marchesini e al delicato stile di disegno di Federica Croci. Questo trio all-girl darà vita a una Supergirl a fumetti che non avete mai avuto il piacere di conosceree che vi sorprenderà».

Una promessa che trova eco nelle parole delle tre autrici, che affrontano il personaggio con sensibilità contemporanea e sguardo intimo. «Scrivere una storia per Supergirl significa raccontare una ragazza a cui è stato chiesto di essere forte prima ancora di poter essere fragile. In questo soggetto ho voluto far emergere il lato più silenzioso di una supereroina: l’ansia, il dubbio e cosa succede quando anche i poteri sembrano venir meno. Perdere forza non significa perdere valore», racconta Francesca Michielin.

«Tutti abbiamo provato, almeno una volta nella vita, ad avvicinare due calamite per cercare di annullare quel piccolissimo spazio di resistenza imbattibile tra esse. Unire due media diversi come musica e fumetto ha lo stesso divertente gusto di sfida», aggiunge Irene Marchesini.

«Ho molto a cuore il tema della rappresentazione di genere – conclude Federica Croci–. la trovo necessaria e soprattutto, al contrario di quello che molti sostengono, assolutamente capace di fare la differenza. Sono orgogliosa di poter collaborare a un progetto ‘tutto al femminile’ e spero possa ispirare altre giovani donnea inseguire tutti i loro traguardi».

Un mosaico globale di storie e stili

Uscendo confini nazionali, ogni Paese coinvolto firma una storia autoconclusiva ambientata nel proprio territorio, trasformando il viaggio di Kara Zor-El in un percorso globale che attraversa Germania, Italia, Spagna, Brasile, Messico, Argentina, Camerun, Francia, Polonia, Turchia, Finlandia, Colombia, Serbia, Giappone e Stati Uniti. Il risultato è un ritratto di Supergirl al tempo stesso universale e personale, capace di adattarsi a culture, paesaggi e sensibilità differenti.

Il volume include contributi di alcune delle voci più interessanti del fumetto internazionale, tra cui Mariko Tamaki, Joëlle Jones, Mahmud Asrar, Aneke, KidToussaint, FernandaChiella e molti altri. Ciascuno con una copertina dedicata che racchiude 184 pagine in formato cartonato.

Cover da Ufficio Stampa