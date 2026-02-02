Piazza San Marco si trasforma in un ballo a cielo aperto: Netflix inaugura il Carnevale di Venezia con un evento ispirato a ‘Bridgerton’.

Nel weekend inaugurale del Carnevale di Venezia 2026, Piazza San Marco ha riscoperto la propria vocazione più antica: essere palcoscenico. A trasformare il cuore della città in un salone da ballo a cielo aperto è stato l’evento speciale firmato Netflix, pensato per celebrare il debutto della prima parte della quarta stagione di Bridgerton.

Non una semplice operazione promozionale, ma una vera e propria performance artistica site-specific, che ha calato l’immaginario dell’amatissima serie nel mondo della tradizione veneziana e del suo Carnevale. Maschere, teatralità, messa in scena collettiva, spettacolo da contemplare e da vivere. Non a caso sono state oltre ventimila le persone che hanno affollato la piazza, diventando parte attiva di un’esperienza in costume da sogno.

Ballerini professionisti in costumi d’epoca ispirati all’universo Bridgerton hanno dato vita, infatti, a una coreografia che ha alternato passi di danza classica a suggestive performance aeree. Il tutto inserito in un impianto scenografico pensato per valorizzare lo spazio monumentale di Piazza San Marco. Il risultato è stato un racconto visivo fluido, elegante, in cui la piazza è diventata parte integrante della drammaturgia.

Bridgerton S4, Venice Carnival Event, 31 January 2026

E come nella migliore tradizione del Carnevale veneziano, anche il pubblico è stato coinvolto direttamente. Gli spettatori si sono trasformati in danzatori, in un continuo scambio che ha restituito alla città il suo ruolo storico di teatro urbano.

Bridgerton e Venezia: un incontro naturale

L’universo di Bridgerton, con il suo culto mondo in costume e i suoi balli mascherati, non poteva che trovare in Venezia un alleato naturale. Il Carnevale, con il suo gioco di maschere rappresenta perfettamente i temi al centro della nuova stagione. I nuovi episodi (la prima parte è già disponibile, la seconda dal 26 febbraio) porta infatti al centro Benedict Bridgerton (Luke Thompson), spirito bohémien e inquieto, che rifiuta le convenzioni dell’alta società. Fino all’incontro folgorante con una misteriosa Dama d’Argento durante un ballo in maschera.

Dietro la maschera, la donna dei suoi sogni è Sophie Baek (Yerin Ha), brillante cameriera lontana dal mondo aristocratico. Un amore impossibile, almeno secondo le regole sociali. Potrà il sentimento superare le convenzioni?

Immagini Netflix