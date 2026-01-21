Roma celebra bellezza e trasformazione con un videomapping iconico alla Fontana di Trevi, tra patrimonio storico e immaginario contemporaneo.

Per una sera la Fontana di Trevi si è trasforma in un racconto di luce. Ed è diventata protagonista di un videomapping spettacolare che ha ridisegnato uno dei monumenti più iconici al mondo. L’occasione è stata l’anteprima italiana di The Beauty, nuova serie thriller internazionale di FX ideata dall’executive producer Ryan Murphy, che debutta in Italia su Disney+ giovedì 22 gennaio con i primi tre episodi.

Lo stunt visivo, realizzato grazie alla collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, ha posto al centro la riflessione sull’uso contemporaneo dello spazio monumentale come superficie narrativa. Capace di dialogare con linguaggi digitali e performativi senza perdere forza simbolica.

Attraverso sofisticate tecniche di video mapping, la Fontana di Trevi è diventata essa stessa parte della narrazione. Le proiezioni luminose hanno accompagnato lo sguardo dello spettatore in un percorso visivo che, come la trama di The Beauty, prende avvio da un’idea di deterioramento per arrivare a una trasformazione finale. La luce ricompone, rigenera, restituisce energia e bellezza, fino a un climax conclusivo affidato esclusivamente al movimento delle luci sull’architettura.

Alla performance hanno assistito anche i protagonisti – Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall – presenti a Roma per l’anteprima ufficiale che si è svolta alle Terme di Diocleziano, altra cornice monumentale scelta per celebrare il debutto italiano della produzione.

I luoghi italiani della serie

Girata anche in Italia, tra Venezia e Roma, The Beauty ha scelto la Capitale come uno dei suoi set principali, includendo luoghi simbolici come le Terme di Caracalla, i Fori Imperiali, il Palatino, il Tempio di Vesta e la Fontana di Trevi stessa. Una mappa urbana che diventa parte integrante del racconto visivo e narrativo della serie.

Al centro di The Beauty c’è un thriller globale ambientato nel mondo dell’alta moda che approfondisce il tema dell’ossessione per la perfezione e le sue derive tecnologiche. In questo contesto, dilaga una misteriosa epidemia legata a un farmaco miracoloso capace di rendere perfetti i corpi, ma a un prezzo terribile.

