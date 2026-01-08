Un conversational show irriverente e fuori formato con Alessandro Borghese, Emma Marrone, Federica Pellegrini e altri protagonisti della cultura pop italiana

Victoria Cabello torna protagonista del racconto contemporaneo con Fuori di Cabello, il nuovo vodcast settimanale ideato, scritto e condotto dalla stessa Cabello, disponibile dal 7 gennaio, su tutte le principali piattaforme digitali. Il progetto segna il ritorno di una delle voci più originali e riconoscibili della televisione italiana, da sempre apprezzata per uno stile ironico, intelligente e mai convenzionale.

La prima puntata vede come ospite lo chef Alessandro Borghese e inaugura un format che si distingue fin da subito per linguaggio e struttura. Fuori di Cabello è infatti un conversational show costruito come un test a risposta multipla. Una sequenza di domande spiazzanti, ironiche e fuori dagli schemi che trasformano l’intervista in un gioco imprevedibile, capace di far emergere lati inediti degli ospiti.

Più che una semplice conversazione, ogni episodio si configura come un percorso immersivo nella carriera e nella vita personale della celebrity di turno. Tra dichiarazioni, curiosità, gusti, fobie, simpatie e piccoli imbarazzi, il racconto procede senza filtri, restituendo ritratti autentici e spesso sorprendenti. Un format che ribalta le dinamiche classiche dell’intervista e mette al centro l’imprevisto.

Foto da Ufficio Stampa

Accanto ad Alessandro Borghese, tra gli ospiti della prima stagione figurano alcuni dei nomi più riconoscibili della cultura pop italiana. Tra questi, la cantante Emma Marrone, la campionessa olimpica Federica Pellegrini, volti televisivi come Enzo Miccio e Diletta Leotta, il comico Lillo e Paride Vitale, amico di lunga data della conduttrice.

Il lancio del vodcast è stato anticipato da un trailer pubblicato sui canali social di Victoria Cabello, diventato rapidamente virale e capace di raggiungere 1,6 milioni di visualizzazioni su Instagram in pochi giorni, confermando l’attesa e l’interesse del pubblico.

Fuori di Cabello è una produzione Dopcast e Victoria Cabello, realizzata in collaborazione con Audentes. Un progetto che punta a rinnovare il linguaggio dell’intrattenimento digitale, mantenendo al centro l’intelligenza della conversazione e la libertà dello sguardo.

Immagine da Ufficio Stampa