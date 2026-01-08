Panini Comics firma un TopoLibro da collezione con i grandi gialli Disney ispirati ad Agatha Christie e la prefazione di Alessia Gazzola.
In occasione del 50° anniversario dalla scomparsa di Agatha Christie, Panini Comics rende omaggio a una delle figure più iconiche della letteratura del Novecento. Esce, infatti, Agatha Christie raccontata da Topolino, TopoLibro da collezione che unisce il fascino del giallo classico all’immaginario Disney. A impreziosire il volume, una cover originale firmata da Ivan Bigarella, che interpreta con eleganza e ironia l’universo narrativo della regina del mistero.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Il volume raccoglie alcune tra le più significative storie a fumetti Disney ispirate ai romanzi e alle atmosfere create da Agatha Christie, autrice che ha dato vita a due personaggi entrati nella leggenda: Hercule Poirot e Miss Marple. Agatha Christie raccontata da Topolino è disponibile da mercoledì 7 gennaio in edicola, fumetteria e su Panini.it, in abbinamento al numero 3659 del settimanale Topolino.
Ad aprire la raccolta è Topolino sull’Orient Express, omaggio firmato da Pier Francesco Prosperi e Luciano Gatto al celebre Assassinio sull’Orient Express. In questa rivisitazione a fumetti, il detective belga Hercule Poirot indaga sulla misteriosa scomparsa di un influente uomo d’affari durante una sosta del lussuoso treno. In un intreccio che rievoca fedelmente i meccanismi del giallo classico.
LEGGI ANCHE: — Milo Manara e la sfida de ‘Il nome della rosa’: «Un romanzo di bruciante attualità»
Il volume prosegue con altre avventure ricche di suspense e colpi di scena. Tra queste, Minni e i misteri di Miss Torple: Giallo sulla scogliera, firmata da Giorgio Pezzin e Gino Esposito e ispirata a Corpi al sole. E Super Pippo e il mistero di Rock Hill, divertente e brillante parodia supereroistica di Dieci piccoli indiani, scritta da Gabriele Mazzoleni con i disegni di Lucio Leoni.
A completare il TopoLibro, la prefazione di Alessia Gazzola, tra le voci più autorevoli del giallo italiano contemporaneo, che accompagna il lettore in un percorso tra letteratura, fumetto e riscrittura pop, sottolineando l’eredità culturale e narrativa di Agatha Christie.
Cover da Ufficio Stampa