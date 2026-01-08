Panini Comics firma un TopoLibro da collezione con i grandi gialli Disney ispirati ad Agatha Christie e la prefazione di Alessia Gazzola.

In occasione del 50° anniversario dalla scomparsa di Agatha Christie, Panini Comics rende omaggio a una delle figure più iconiche della letteratura del Novecento. Esce, infatti, Agatha Christie raccontata da Topolino, TopoLibro da collezione che unisce il fascino del giallo classico all’immaginario Disney. A impreziosire il volume, una cover originale firmata da Ivan Bigarella, che interpreta con eleganza e ironia l’universo narrativo della regina del mistero.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il volume raccoglie alcune tra le più significative storie a fumetti Disney ispirate ai romanzi e alle atmosfere create da Agatha Christie, autrice che ha dato vita a due personaggi entrati nella leggenda: Hercule Poirot e Miss Marple. Agatha Christie raccontata da Topolino è disponibile da mercoledì 7 gennaio in edicola, fumetteria e su Panini.it, in abbinamento al numero 3659 del settimanale Topolino.

Cover da Ufficio Stampa

Ad aprire la raccolta è Topolino sull’Orient Express, omaggio firmato da Pier Francesco Prosperi e Luciano Gatto al celebre Assassinio sull’Orient Express. In questa rivisitazione a fumetti, il detective belga Hercule Poirot indaga sulla misteriosa scomparsa di un influente uomo d’affari durante una sosta del lussuoso treno. In un intreccio che rievoca fedelmente i meccanismi del giallo classico.

LEGGI ANCHE: — Milo Manara e la sfida de ‘Il nome della rosa’: «Un romanzo di bruciante attualità»

Il volume prosegue con altre avventure ricche di suspense e colpi di scena. Tra queste, Minni e i misteri di Miss Torple: Giallo sulla scogliera, firmata da Giorgio Pezzin e Gino Esposito e ispirata a Corpi al sole. E Super Pippo e il mistero di Rock Hill, divertente e brillante parodia supereroistica di Dieci piccoli indiani, scritta da Gabriele Mazzoleni con i disegni di Lucio Leoni.

A completare il TopoLibro, la prefazione di Alessia Gazzola, tra le voci più autorevoli del giallo italiano contemporaneo, che accompagna il lettore in un percorso tra letteratura, fumetto e riscrittura pop, sottolineando l’eredità culturale e narrativa di Agatha Christie.

Cover da Ufficio Stampa