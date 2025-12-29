Una scena diventata virale su TikTok ha riportato l’attenzione su ‘Your Friends & Neighbors’, serie Apple TV+ con Jon Hamm. Dietro il ballo trasformato in meme c’è una storia molto meno leggera di quanto sembri online.

Nelle ultime settimane sta spopolando su TikTok un meme di Jon Hamm: una scena in cui l’attore balla in un club, con espressione impassibile e movimenti volutamente scomposti. Il frammento, rilanciato migliaia di volte su Reels e TikTok, è diventato in poche ore una reazione universale. Ironica, surreale, perfetta per commentare il caos quotidiano. Solo che quel momento, nella sua origine, non ha nulla di leggero.

Quello che online viene ormai chiamato jon hamm meme nasce infatti da una delle scene più ambigue di Your Friends & Neighbors, serie Apple TV+ passata quasi sotto traccia ma già rinnovata per una seconda stagione. Protagonista è Jon Hamm, volto iconico della serialità contemporanea, noto soprattutto per Mad Men.

Da scena drammatica a meme globale

La clip che ha invaso TikTok e Reels proviene dall’episodio 8 della prima stagione. Hamm interpreta Andrew Cooper, uomo benestante che, dopo aver perso il lavoro, inizia a derubare i propri vicini ricchi nel tentativo di mantenere uno stile di vita che non può più permettersi.

Nel contesto della serie, il ballo non è un momento comico: è una fuga disperata, un attimo di evasione prima che la situazione precipiti definitivamente. Online, però, la scena viene completamente decontestualizzata, trasformandosi in un simbolo di ironia assurda e leggerezza.

Il ruolo della musica e l’effetto TikTok

A rendere virale il jon hamm meme è stata anche la colonna sonora: Turn the Lights Off di Kato (con Jon Nørgaard), brano EDM del 2010 tornato improvvisamente in classifica grazie ai social. Il pezzo è rientrato nella Spotify Viral Chart e ha raggiunto la Canadian Hot 100, quindici anni dopo la sua uscita.

Un caso emblematico di come TikTok non rilanci solo immagini, ma anche narrazioni culturali dimenticate.

Dal meme alla serie (e ritorno)

Come spesso accade, il meme sta riportando attenzione sulla serie originale. Your Friends & Neighbors viene oggi riletta come una dark comedy sul privilegio, sul capitalismo e sulla fragilità della classe agiata, avvicinata da molti a Breaking Bad e Ozark per temi e struttura.

Dietro il meme di Jon Hamm, insomma, non c’è solo una gag virale, ma un esempio perfetto di come l’internet contemporaneo sappia trasformare il dramma in intrattenimento, e viceversa.

Foto: AppleTV